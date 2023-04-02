Soğuk ve rüzgarlı bir havada başlayan maçta zeminin kaygan olması iki takım için top kontrolünü zorlaştırdı. Seyircinin de rağbet göstermediği maçın 29. dakikasında Bayburt Özel İdarespor geliştirdiği atakta Tuncay Kılıç’ın attığı golle 1-0 öne geçti.

Yediği gol sonrası ataklarını sıklaştıran Afyonspor 35. dakika sağ kanattan geliştirdiği atakta topla buluşan Kaan Baysal düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi 1-1.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odalarına 1-1 beraberlikle gittiler.

Maçın ikinci yarısı ilk yarıya oranla daha vasat başları ve orta saha mücadelesine dönüştü.

Bayburt Özel İdarespor son sakikalarda beraberlik golünü bulmak için rakip kaleye yüklenmeye başladı. 88. dakikada serbest vuruş kazanan Bayburt Özel İdare spor ilk golün sahibi Tuncay Kılıç’ın şık bir vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve maça eşitlik geldi 2-2.

90 dakika sonunca skor değişmedi ve takımlar sahadan birer puanla ayrılmış oldu. Afyonspor puanını 43’e Bayburt Özel İdarespor ise 13’e yükseltmiş oldu.

Bayburt Özel İdare spor 9 Nisan Pazar günü Batman Petrol sporla deplasmanda mücadele edecek.

STAT: GENÇ OSMAN

HAKEMLER: OĞUZHAN UĞURLU (XXX) ,VEDAT DEMİR (XXX),ŞAFAK NALBANTOĞLU (XXX)

BAYBURT ÖZEL İDARE: Mehmet Akif (xxx) ,Mustafa (xxx),Osman (xx)(Dk.84 Burak x),Emin Kaan(xxx),Musa Buğra (xxx ),Deniz (xxx), Ömer (x)(Dk. 72 Ali xx),İbrahim Halil(xxx), Cumhur (xx),Tuncay (xxx),Mustafa Dündar( xx)(Dk.84 Okan x)

H.İ AFYON SPOR: Anıl (xx),Alper (xx)(,Mete (xx), Şiyar (xx) , Eren (xx) ,Kaan (xx) ,İlke (xx)(Dk.74 Ege (xx) ,Olcay (xx) ,Hüseyin (xx), Eray (xx)(Dk. 46 Mustafa x),Muhammet Mahmut (xx)(Dk.74 Muhammed x)

GOLLER: Tuncay (Bayburt ö.i),Kaan, Ege ( H.İ Afyon Spor)

Sarı kartlar: Cumhur, Kaan (Bayburt Ö.İ ) Alper, Eray (H.İ Afyon Spor))