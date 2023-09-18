Geçtiğimiz sezon 2. ligde zor günler yaşayan ve 3 lige düşmekten kurtulamayan Bayburt Özel İdare spor bu sezona da sıkıntılarla başlamaktan kurtulamadı.

Genç Osman Stadyumunda saat 15.30 da başlayan maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı. İlk 45 dakikada Bayburt Özel İdare spor iki net gol pozisyonundan yararlanamaz iken, konuk ekip Büyükçekmece Tepecik spor vasat bir futbol sergiledi.

Maçın ikinci 45 dakikasına konuk ekip daha istekli ve atak başlayan taraf oldu. 68. dakikada Bayburt Özel İdare spor'un defansında yaptığı hatayı iyi değerlendiren Cihad Ateş takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Kalan dakikalarda iki takımın atakları gol getirmedi ve maç 1-0 Büyükçekmece Tepecikspor 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Bayburt Özel İdare spor önümüzdeki hafta Cumartesi günü deplasmanda Erbaa sporla mücadele edecek.

STAT: GENÇ OSMAN

HAKEMLER: RAMAZAN HAYMANA (XXX) ,ABDULLAH POLAT (XXX),FEYZULLAH ÇİMEN (XXX)

BAYBURT ÖZEL İDARE: Oğuzhan (xx),Mustafa (XX),Berat(xx)(Dk.61 Alihan x),Doğukan (x),Semih(x)( Dk.46 Eren(x) ,Batuhan (x)(Dk.61 Haluk x),Murat Sarıgül(xx),Alihan(xx),Yiğit (XX),Emre (xx)(Dk.66 Murat x)

B.TEPECİKSPOR: Halil (x),Kadir (x),Rauf(x),Yasin(x)(Dk.71 Yusuf x),Ulaş(x) (Dk.90 Berat x)Furkan (x),İbrahim (xx)(Dk.46 Volkan x)(Dk.90 Vedat ? ),Cihad (xx)(Dk.84 Mert x),Ramazan (xx),Ertuğrul (xx),Umut(x)

GOLLER: Cihat ( B.Tepecikspor)

Sarı kartlar: Berat .Yiğit,Mustafa (Bayburt Ö.İ ), Rauf ( B.Tepecik)