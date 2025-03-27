TÜİK'in İşgücü İstatistikleri'ne göre Şubat'ta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 0,2 puan azalarak yüzde 8,2'ye gerilerken, işsiz sayısı 95 bin kişi azalarak 2 milyon 886 bin kişi oldu. Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 15'e yükselirken, atıl işgücü oranı 0,2 puan artarak yüzde 28,4'e ulaştı. Haftalık ortalama çalışma süresi ise 43,4 saat olarak sabit kaldı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu, Şubat ayına ilşikin İşgücü İstatistikleri'ni yayımladı.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 95 bin kişi azalarak 2 milyon 886 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 0,2 puan azalarak yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,7 iken kadınlarda yüzde 11,0 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 48,8 olurken, işgücüne katılma oranı yüzde 53,2 olarak gerçekleşti

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 15,0 oldu.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre aynı seviyede kalarak 43,4 saat olarak gerçekleşti.

İstatistiki verilere göre mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı yüzde 28,4 oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 28,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,4 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 19,5 olarak tahmin edildi.