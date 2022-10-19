Tercih dönemi öncesinde, bölgenin yükseköğretimde cazibe merkezi olma hedefiyle çevre illerdeki aday öğrencilere yönelik tanıtım ziyaretlerini başlatan Bayburt Üniversitesi, kontenjanlarda yüzde yüzün üzerine çıkan doluluk oranıyla tutturduğu hedefini sürdürülebilir kılmak için tanıtımda ikinci evreyi başlattı. Bu kez, Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı 15 Temmuz Lisesi yönetimi, öğretmenleri ve 12. sınıf öğrencileri Dede Korkut ve Bâbertî Külliyelerinde misafir edilerek akademik yaşam kültürü tanıtıldı.



Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezinin organize ettiği Üniversite Tanıtım Etkinliği kapsamında misafir edilen Kelkit 15 Temmuz Lisesi yönetimi, öğretmenleri ve öğrencilerine Bayburt Üniversitesini tanıtan sunumu, Kurumsal İletişim Koordinatör Yardımcısı Arş. Gör. Dr. Tuğba Elbir yaptı. Misafirler tarafından ilgiyle izlenen sunum akabinde Öğr. Gör. Emirhan AKTAŞ “Kariyer Gelişiminde Üniversitenin Rolü” isimli sunumunu gerçekleştirdi. Programın devamına öğrencilere Kültür Merkezi, Kütüphane ve Merkezi Araştırma Laboratuvarı gezdirilerek birimlerle ilgili tanıtımlar yapıldı.



Programda konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, öğrencilere neden üniversite eğitimi almaları gerektiği ile ilgili bir takım tavsiyelerde bulundu. Rektör Türkmen, Bayburt Üniversitesinin geleceğin mimarları olan gençlerin kendilerini geliştirmeleri için gerekli eğitim donanımı ve barınma imkanlarına sahip olduğunu, misafir edilen öğrencileri bir sonraki akademik yılda Bayburt Üniversiteli olarak görmekten büyük memnuniyet duyacaklarını belirtti.