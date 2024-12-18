Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, geleceğin turizm yöneticilerini yetiştirmek için seçilen 7 pilot üniversiteden biri olduİZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, geleceğin turizm yöneticilerini yetiştirmek için seçilen 7 pilot üniversiteden biri oldu.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, YÖK koordinasyonunda turizm alanında gelişen ve bu alanda yetişecek olan geleceğin meslek profesyonellerine yönelik plan, program ve projelerin ilk uygulayıcısı ve destekçisi olmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

İmzalanan protokole yönelik açıklamada bulunan Rektör Yılmaz, “Üniversitemiz; 10 enstitü, 18 fakülte, 2 yüksekokul, 1 konservatuvar, 7 meslek yüksekokulu ve 50’nin üzerinde uygulama ve araştırma merkezi ile kentin geneline yayılmış büyük bir şehir üniversitesidir. Ege’nin incisi İzmir’de bulunup da turizm projelerinde yer almamak elbette düşünülemez. Turizm Fakültemiz, İşletme Fakültemiz, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulumuz, İzmir Meslek Yüksekokulumuz ve Efes Meslek Yüksekokulumuzdaki ilgili bölümlerimiz ile bu sektör için nitelikli insan kaynağı yetiştirme konusunda büyük önem taşıyor. DEÜ ailesi olarak, turizmi ve turizm profesyonellerini desteklemeye devam edeceğiz. Bu iş birliği, turizm alanındaki çalışmalarımızı daha da güçlendirecektir” dedi.

ÖĞRENCİLERE STAJ VE İSTİHDAM FIRSATI

Protokolün sektörle bütünleşmiş bir eğitim modeli sunduğunu belirten Rektör Yılmaz, öğrencilerin staj ve istihdam olanaklarının gelişeceğine dikkat çekti. Rektör Yılmaz, "Öğrencilerimizin en büyük endişelerinden biri, mezuniyet sonrasında iş bulma kaygısıdır. Ancak bizim öğrencilerimiz bu konuda avantajlarının farkında olarak geliyorlar. Özellikle otelcilik ile gastronomi ve mutfak sanatları alanlarındaki önemli başarılarımız, sektör liderlerinin dikkatini çekiyor. Öğrencilerimiz, daha okul sıralarındayken meslek profesyonelleriyle bir araya gelerek tecrübeleri birinci ağızdan dinliyor. Hatta okulları bitmeden turizm dünyasında aktif rol almaya başlıyorlar. Bu bağlamda DEÜ, sektördeki en yüksek istihdam oranlarına sahip üniversitelerden biridir.” diye konuştu.

Yabancı dil eğitiminin turizm sektöründe önemli bir yer tuttuğuna vurgu yapan Rektör Yılmaz, protokol ile öğrencilere İngilizcenin yanında ikinci bir yabancı dil eğitimi alma zorunluluğu getirildiğini belirtti.