Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (UHKİB) İstanbul Moda Akademisi (İMA) ve Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu ile birlikte gerçekleştirdiği ‘Moda Tasarımında Kalıp ve Model Geliştirme Sertifika Programı’ ikinci mezunlarını verdi.BURSA (İGFA) - BUÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi çok amaçlı toplantı salonunda gerçekleştirilen programla, organizasyonun ikinci mezunları sertifikalarını aldı. Programa UHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri Mümin Karacakayalılar, İstanbul Moda Akademisi Direktörü Cemal Bayazıt, BUÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karahan, BUÜ Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Dilek Kut, Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nevzat Tanışık ve öğrenciler ile eğitmenler katıldı.

Programda açılış konuşmasını gerçekleştiren Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir, “2023 yılı sonrası hazır giyim ve konfeksiyon sektörümüz açısından oldukça zorlu geçiyor. Sektörümüz, Türkiye ekonomisi içinde çevik yapısıyla en fazla dış ticaret fazlası ve istihdam sağlayan sektör olsa da küresel ve ulusal ekonomik koşullardan derinden etkilendi. Yüksek enflasyonun getirdiği maliyet artışları, işçilik enerji ve hammadde fiyatları, döviz kurunun geride kalmasıyla birleşerek Asyalı rakiplerimize avantaj sağladı. Fakat Bursa’nın İpekyolu’ndan başlayan köklü tekstil yolculuğu her dönem kendini yenileyerek farklı ürün ve üretim biçimlerini hayata geçirebilme becerisiyle devam etmiştir. Hızla değişen piyasa koşulları ve müşteri beklentilerine esnek, hızlı ve etkili çözümler sunabilen üretim yaklaşımıyla, günümüzün moda dili olan çevik üretim anlayışını da başarıyla benimsemiştir. Hammadde açısından kumaş zenginliğine sahip olan Bursa, bu üretim anlayışını destekleyen güçlü bir altyapıya sahiptir” dedi.

“ÜRETİMİN TASARIM VE MODAYA HİZMET ETMESİ BEKLENİYOR”

Dünya genelinde üretimin yalnızca hızlı bir şekilde yapılması değil aynı zamanda tasarıma ve modaya da hizmet etmesi beklendiğini belirten Nüvit Gündemir, “Nihai markalara ve tüketiciye ulaşan her ürünün, yalnızca bir kumaş değil, bir tasarım değeri taşıması gerekiyor. Bu nedenle zengin tekstil ürünlerimizi, son kullanıcıya doğrudan hitap edecek biçimde, tasarlanmış ve anlamlandırılmış bir şekilde sunmak her zamankinden daha önemli hâle geldi. Ancak tasarımın hayata geçmesi, yalnızca hayal gücüyle değil; üretimin her basamağını bilmek ve süreci yönetebilmekle mümkündür. Bugünün tekstil dünyasında tasarım ve üretim bilgisi artık ayrılmaz bir bütün oluşturuyor” şeklinde konuştu.

“SEKTÖRÜN NİTELİKLİ ARA ELEMAN İHTİYACINI KARŞILAMAK İSTİYORUZ”

Gündemir, Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu olarak bu amaçla bölge ülkelerinde moda tasarımının kalıp ve model geliştirme alanında nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamak, ilgili paydaşlar arasında işbirliğini geliştirmek ve uluslararası standartlarda eleman yetiştirmek amacıyla programı gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “İlk dönemini 18, ikinci dönemini ise 14 öğrenciyle tamamladığımız program kapsamında; toplam 1080 saatlik eğitim gerçekleştirilerek bir dönemi daha başarıyla tamamladık. Bu kıymetli eğitimin ardından öğrencilerimizin sektörde istihdam edilmesi üzerine çalışmalarımız başlamış, özellikle güncel müfredatımız ile sektörün öğrencilerimize ilgisi artmış bulunmaktadır” dedi.

Konuşmaların ardından programda başarı elde eden öğrencilere başarı belgeleri, tüm öğrencilere sertifikaları ve eğitmenlere teşekkür belgeleri takdim edildi.

Programın sonraki bölümünde sertifika almaya hak kazanan öğrencilerin fuaye alanında sergilediği tasarımlar incelendi.