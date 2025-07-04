Sakarya Büyükşehir Belediyesi, afete hazırlık sürecinde Sakarya’da önemli bir adım daha attı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Sakarya Telsiz ve Radyo Amatörleri Elektronik Haberleşme Teknolojileri Derneği (SAKRAD) iş birliğiyle başlattığı afetlere hazırlık projesi kapsamında Sakarya’da önemli bir adım daha atıldı.

TELSİZLE İLETİŞİME GEÇ…

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) Sivil Katılım Hibe Programı kapsamında yürütülen “Telsizle İletişime Geç, Afete Hazırlığı Seç” projesi çerçevesinde, şehirdeki olası afet anında iletişim konusunda önemli bir aksiyon alınacak.

Mahalle temsilcileri, muhtarlar, ilçe belediyeleri, Büyükşehir ve tüm STK’ların entegre edilmesi için çalışılan proje kapsamında deprem, yangın ya da herhangi bir afet anında belli mesafelerden telsiz iletişimi kurulması planlanıyor.

AMATÖR TELSİZCİLİK EĞİTİMİ

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Güneşler Afet Eğitim Merkezi’nde Büyükşehir Belediyesi ve 16 ilçe belediyesinden ilgili personellere amatör telsizcilik alanında eğitim verildi.

Eğitimlerde frekans yönetimi, iletişim protokolleri, güvenli ve etkili telsiz kullanımı gibi başlıklar yer aldı.

DEPREM BİLİNCİ OLUŞUYOR

Olası afet ve acil durumlarda telsiz aracılığıyla hızlı ve doğru iletişim kurmalarına yönelik beceriler kazanmaları hedeflenen katılımcılara, eğitim kapsamda ayrıca gönüllülük bilinci aşılandı ve STK’ların acil durumlardaki rolüne dikkat çekildi.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Veysel Çıplak, İtfaiye Dairesi Başkanı Vedat Selamet ve şube müdürlerinin yer aldığı programda katılımcılar Güneşler Afet Eğitim Merkezi’nde deprem ve dumanlı kaçış simülasyonlarına girdi ve test kiosklarını deneyimledi.

HAYATLARIN KURTARILMASINDA ROL OYNAYACAK

Deprem anında şehrin merkezinde ve 16 ilçesiyle kurulacak telsiz iletişimi, binlerce kişinin hayatının kurtarılmasında kritik rol oynayacak.

Eğitim kapsamında Kıyı Emniyeti Müdürlüğü’nün düzenlediği amatör telsizcilik sınavına giren katılımcılar Amatör Telsizcilik Belgesi’ni alacak ve projenin ilerleyen süreçlerinde muhtarlar, öğrenciler ve STK’lar eğitim programına dahil edilecek.