Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin geçtiğimiz yaz hayata geçirdiği Körfez Seferleri, 5 Temmuz Cumartesi günü düzenlenecek törenle yeniden başlatılıyor. 700 yolcu kapasiteli modern yolcu gemisiyle yapılacak olan seferler, her hafta Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirilecek.BURSA (İGFA) - Deniz ve göllere toplam 277 kilometre kıyısı bulunan Bursa’nın sahil kenti özelliğini öne çıkartmak ve turizmden hak ettiği payı almasını sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yaz başlatılan Körfez Seferleri, 5 Temmuz Cumartesi günü Mudanya İskelesi’nde düzenlenecek törenle yeniden başlatılıyor.

BURULAŞ tarafından Mudanya-Tirilye, Mudanya-Gemlik, Gemlik-Kumla arasında yapılacak seferlerle, vatandaşlar hem denizin keyfini çıkartacak hem de zamandan tasarruf ederek seyahat edebilecek.

700 yolcu kapasiteli, açık ve kapalı alanlara sahip yolcu gemisiyle yapılacak deniz ulaşımı, her hafta Cuma-Cumartesi ve Pazar günleri saatli ve tarifeli olarak gerçekleştirilecek. Biletler gemi içerisinde satılırken, binişler BursaKart veya kredi kartı kullanılarak yapılabilecek.

Şehir içi deniz ulaşımını geçtiğimiz sene başlattıklarını, bu yıl de geliştirerek devam ettirdiklerini söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Mudanya ilçesi aracılığıyla gerek kent içinden, gerekse de İstanbul’dan BUDO ile gelenlerin bu hizmetle kolayca Tirilye ve Gemlik’e ulaşabileceğini belirterek, bu sayede yerli ve yabancı misafirlerin Bursa’yı yakından tanıma imkanı bulacağını söyledi. 5 Temmuz Cumartesi gününden itibaren seferlerin başlayacağını dile getiren Başkan Bozbey, “Körfez seferleri, Bursa'nın turizmine katkı sağlayacak ve kentin deniz kimliğini ön plana çıkartacaktır. Halkımızı, 700 yolcu kapasiteli, açık ve kapalı alanlara sahip modern yolcu gemisiyle denizin keyfini çıkartmaya davet ediyorum” dedi.

Sefer saatleri ve ücretleri ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.burulas.com.tr adresinden ulaşabilir.