Türkiye Girişimcilik Vakfı (GİRVAK) tarafından Google.org desteğiyle hayata geçirilen, girişimcilik ve e-ticaret eğitimleriyle kooperatiflerin gelişmesini ve sürdürülebilir bir modele dönüşmesini amaçlayan Geleceğin Kooperatifleri Programı'na başvurular 2026 yılı sonuna kadar devam edecek.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Girişimcilik Vakfı (GİRVAK), Google.org desteğiyle Geleceğin Kooperatifleri Programı'nı hayata geçirildi.

İki yıl sürecek programla, Türkiye'deki kooperatiflerin değişimi ve dönüşümüyle; girişimcilik, liderlik, dijitalleşme, finans ve e-ticaret alanında kapasitelerinin artması, sosyal ve ekonomik etki alanlarının genişletilmesi amaçlandı.

Geleceğin Kooperatifleri Programı'nda kooperatifler; girişimcilik bakış açısı kazanma, geniş network ağına dahil olup potansiyel iş birlikleri geliştirme, ihtiyaca göre temel-orta-gelişmiş eğitim seviyelerinde eğitimler alma, eğitimlerde eğitmenlerle bire bir iletişim kurabilme, teorik eğitimlere ek olarak pratik eğitimlerle öğrendiklerini uygulama fırsatı bulacak ve bir topluluğun parçası olarak desteklenecek.

Program sayesinde e-ticaret, ihracat ve dijitalleşme yetkinliklerini artıracak olan kooperatifler, girişimcilik yoluyla yenilikçi iş ve üretim yapma kapasitelerini geliştirerek, ürün ve hizmetlerini sınırlar ötesine taşıyıp global markalara dönüşecek ve geleceğin iş modeli olacaklar. Ayrıca, Türkiye ve dünyada kooperatifçilikle ilgili doğru bilinen yanlışların düzeltilmesi ve farkındalık yaratılmasında etkili rol alacaklar.

“KOOPERATİFLERİN YÜZDE 58,3'Ü DİJİTAL BECERİLERİNİ E-TİCARETE DÖNÜŞTÜREMEMİŞ”

Programla ilgili açıklama yapan GİRVAK Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra, “19 Haziran 2024'te BM Genel Kurulu, 2025'i Uluslararası Kooperatifler Yılı olarak belirledi. Bu karar, kooperatiflerin sürdürülebilir kalkınmaya yaptığı katkıları duyurmak ve bu güçlü topluluk modellerini daha görünür kılmak için harika bir fırsat. 64 ilde 329 kooperatifle yaptığımız görüşmelerde kooperatiflerin yüzde 58,3'ü e-ticaret faaliyetlerini başlatacak temele sahip olmasına rağmen dijital becerilerini e-ticarete dönüştürememiş. Kooperatiflerin kullandıkları iletişim kanallarına bakıldığında ise yüzde 83'ünün sosyal medyayı kullandığı görülüyor. Bu kullanım oranına rağmen, kooperatiflerin yüzde 41,3'ü sosyal medya ve diğer iletişim kanalları kullanımında bilgi eksikliği yaşadığını söylüyor. E-ticaret yapan kooperatiflerin yüzde 88,8'i ürünlerinin çevrimiçi ortamda talep gördüğünü belirtirken, sadece yüzde 11,2'lik bir kesim, ürünlerinin çevrimiçi ortamda talep görmediğini ifade ediyor. Bu ihtiyaçlara yönelik hazırladığımız Geleceğin Kooperatifleri Programı'nın faaliyetleri arasında ihtiyaç analizi, deprem bölgesindeki illerde pilot eğitimler, online eğitimler, mentorluk, hibe ve dijital araç yardım destekleri ve farkındalık çalışmaları yer alıyor” diye konuştu.



2026 yılı sonuna kadar devam edecek olan programa; ürün veya hizmet üreten, sosyo-ekonomik etkisi ya da etki potansiyeli olan, Ticaret veya Orman ve Tarım Bakanlıkları altında kurulmuş, sosyal etki üretmeyi hedefleyen kooperatif statüsüne sahip kooperatif ve bu kooperatiflerin ortakları başvuru yapabiliyor.

Geleceğin Kooperatifleri Programına www.geleceginkooperatifleri.org adresindeki form ile başvurulabiliyor.