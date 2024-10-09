Yıldırımlı çocuklar Molla Yegan Çocuk Üniversitesi’nde uzay yolculuğuna çıkarak astronotların 24 saatine tanıklık ediyor.BURSA (İGFA) - Molla Yegân Çocuk Üniversitesi’nde çocuklar, astronomi ve uzay bilimleri alanında temel eğitim alıyor. 5-13 yaş grubu kursiyerlere 27 branşta eğitim verilen tesisten yüzlerce çocuk yararlanırken uzaya yolculuk eğitimleri de tüm hızıyla devam ediyor. Yeni eğitim öğretim dönemiyle birlikte ilkokul, ortaokul, anaokulu ve rehabilitasyon merkezlerinin misafir edildiği Çocuk Üniversitesi’nde katılımcılar önce astronot kıyafeti giyiyor, sonrasında roket modelin içinden geçerek uluslararası uzay istasyonu modülünde bir astronotun 24 saatini gözlemleyebilme imkânı buluyor. Uzay meraklıları, sergi alanındaki karadeliklerin oluşumu, manyetik alanın doğası, gezegenlerin sesi, gece gündüz oluşumu, güneş sistemi ve evrendeki büyüklükleri, büyük patlama gibi bilgileri onlara özel dizayn edilmiş düzenekler ve donanımlar eşliğinde inceleme imkânı buluyor. Yaklaşık 2 saat süren uzay macerası ile katılımcılar uzaya dair merak ettikleri soruların yanıtlarını alıyor.

Geçtiğimiz yıldan bu yana Yıldırım Belediyesi olarak toplamda 10 bin 131 öğrenciyi Molla Yegan Çocuk Üniversitesi’nde ağırladıklarını ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, “Evlatlarımızın hem bilim hem de kültür eğitimlerini nitelikli şekilde alabilmeleri için Molla Yegân Çocuk Üniversitesi’ni ilçemize kazandırdık. İnanıyorum ki, geleceğin mucitleri, bilim insanları, öğretmenleri ve Türkiye’nin iftihar kaynağı olacak nice değerli ismi Yıldırım’dan çıkacak. Molla Yegân Çocuk Üniversitemiz, evlatlarımızın ufkunu açacak, onların hayal dünyasını zenginleştirecek ve yeni Fatihlerin yeni Aziz Sancarların yeni Selçuk Bayraktarların yetişmesine vesile olacak” dedi.