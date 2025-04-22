Bursa İnegöl Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında “Geçmişten Günümüze Oyuncak Sergisi” İnegöl Kent Müzesinde açıldı. 265 parça eserin yer aldığı sergi 14 Mayıs Çarşamba gününe kadar ziyaret edilebilecek.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında bugün çok özel bir sergiyi ilçe halkıyla buluşturdu. Yunus Emre Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan ve içerisinde Çorum Alacahöyük kazılarından çıkarılan ilk arkeolojik oyuncaklardan, günümüzün teknolojik oyuncaklarına kadar uzanan özel bir koleksiyonun yer aldığı tamamı öğrenciler tarafından titizlikle hazırlanmış 265 oyuncak bulunan “Geçmişten Günümüze Oyuncak Sergisi” İnegöl Kent Müzesinde görücüye çıktı. 42 adet arkeolojik oyuncak replikası, 73 adet nostaljik oyuncak ve 150 adet modern ve çağdaş oyuncak örneğinin yer aldığı serginin açılışı protokol üyeleri, öğrenciler ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

23 NİSAN ÇOCUKLARA VERİLEN ÖNEMİN GÖSTERGESİ

Sergi açılışında konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyorum. Çocuklarımız bizim için çok değerli ve kıymetli. Aynı zamanda 23 Nisan Türkiye Büyük Millet Meclisinin de kuruluşunun 105. Yılı. Bu anlamlı günün çocuklara armağan edilmesiyle gençlere ve çocuklara ne kadar değer verildiğini de görmüş oluyoruz. Ben bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

HAYALLERİNİN BÜYÜK OLMASINI İSTİYORUZ

Çocukların hayallerinin çok büyük olmasını arzu ettiklerini de ifade eden Başkan Taban, “Bugün burada geçmişten günümüze oyuncak sergisini açmış olacağız. Yunus Emre Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin değerli öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlandı bu sergi. Burada 42 adet arkeolojik oyuncak replikası, 73 adet nostaljik oyuncak ve 150 adet modern ve çağdaş oyuncak örneği sergileniyor olacak. Çok ciddi bir emek ve gayret var burada. Toplamda 265 eser görmüş olacağız. 14 Mayıs Çarşamba gününe kadar da sergimiz Kent Müzemizde açık olacak. Ben ilçe halkımızı çocuklarıyla birlikte buraya davet ediyorum. Sergide emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” diye konuştu.

Kaymakam Eren Arslan ise “İçinde bulunduğumuz hafta Ulusal Egemenlik Haftası. Bu hafta kapsamında da bir dizi etkinliklerle kutlamalar yapıyoruz. Bugün de burada sayın Başkanımızın ev sahipliğinde geçmişten günümüze çocuklarımızın aslında oyuncak değil öğretici materyallerini bir arada görmüş olacağız. Kültürümüzden taşınan, bu topraklarda var olan eğitici enstrümanları görmüş olacağız. Bu anlamda çok kıymetli olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu güzel sergiye hem ev sahipliği yapan hem de serginin gerçekleşmesinde emeği olan okulumuza, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile serginin açılışı gerçekleştirildi. Ardından davetliler sergiyi gezerek oyuncakları yakından inceledi.