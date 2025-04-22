Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.BURSA (İGFA) - Başkan Ercan Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajı şöyle:

“Bugün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı…

Bu özel günde Türk Milleti olarak iki önemli gururu bir arada yaşıyoruz.

Hem Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 105. Kuruluş yıl dönümünü hem de tüm dünya çocuklarına Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından armağan edilen Çocuk Bayramı’nı kutluyoruz.

Bu mutlu bayram; ulusal egemenliği baş tacı yapacak kadar halkına güvenen ve egemenliği her şeyin üstünde tutan büyük bir ruhun eseridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisimiz; ulusumuzun geleceğini şekillendirmek için büyük bir kararlılıkla hareket etmiştir.

105 yıl önce yakılan ve bugün hâlâ tüm coşkusuyla yolumuzu aydınlatan kurtuluş ışığını söndürmeye kimsenin ve hiçbir oluşumun gücü yetmeyecektir.

Bugün, çocuklarımıza daha iyi bir dünya bırakmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle, vatandaşlarımızın mutlu olması; çocuklarımızın sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir ortamda büyümesi için gayret ediyoruz. Çocukların yüzünde daima neşe ve sevinç görmek istiyoruz.

Sevgili çocuklar;

Bu günü coşkuyla kutlarken, yarının liderleri olarak büyük hayaller kurmanızı ve bu hayalleri gerçekleştirmek için azimle çalışmanızı diliyorum.

Sizlerin milli duyguları güçlü, ahlaki değerlere saygılı birer birey olarak iyi eğitim almanız, ileride ülkemiz için başarılı görevlerde bulunmanız bizim en büyük arzumuzdur.

Bu duygu ve düşüncelerle hepimizin bayramını kutluyor, sizleri sevgiyle kucaklıyorum.

Ayrıca; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ilk meclisimizin tüm üyelerini ve milli egemenliğimizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve özlemle anıyorum.”