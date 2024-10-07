Gebze Trabzonlular Derneği tarafından düzenlenen geleneksel piknik şöleni, Gebze’nin doğa harikası Hünkar Çayırı'nda coşkuyla gerçekleştirildi.KOCAELİ (İGFA) - Trabzonlu hemşehrilerin yanı sıra protokol üyelerinin de yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, bölgedeki Trabzonluları bir araya getiren önemli bir buluşma oldu. Piknikte, hemşehriler arasında dayanışma güçlenirken, doğal güzellikler ve güzel hava eşliğinde unutulmaz anlar yaşandı.

Etkinlikte sunuculuğu Murat Kurt üstlenirken, Karadeniz’in kültürel mirasını sahneye taşıyan Folklor Ekibi horon gösterileriyle izleyenleri büyüledi. Gün boyunca sahne alan sanatçılar Zeynep Birinci, Emre Köksal, Süleyman Kaya ve Gökhan Metin ise katılımcılara müzik dolu saatler yaşattı.

Katılımcılar, Gebze’nin gözde piknik alanlarından Hünkar Çayırı’nın doğasında bir araya gelerek hem eğlendi hem de aileleri ve dostlarıyla keyifli vakit geçirdi.

Piknik şölenine, protokol üyeleri ve yerel yöneticileri de katılarak, Trabzon kültürünü desteklediklerini gösterdi. Piknik şölenine; Gebze Belediye Başkanı ZinnurBüyükgöz’ün yanı sıra; Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba,Gebze Jandarma Komutanı Üsteğmen Muharrem Poyrazoğlu, Gebze Belediye Başkan Yardımcıları Şener Akın, Muharrem Baltacıoğlu, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, önceki dönem Kocaeli Milletvekili Eyüp Ayar, Önceki dönem Gebze Trabzonlular dernek başkanları, çok sayıda Belediye Meclis üyesi, mahalle muhtarı ve çok sayıda Trabzonlu isim katılım gösterdi

Gebze Trabzonlular Derneği Başkanı Cemal Koçyiğit, destek veren ve katılım sağlayan protokol üyelerine ve sanatçılara en içten teşekkürlerini sundu.

Bu arada piknik boyunca katılımcılara ikramlar sunuldu.