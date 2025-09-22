Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yüzde 85 AB hibesi ile KARSAN tarafından yapımında sona gelinen yüzde 100 yerli 25 elektrikli otobüsü inceledi.GAZİANTEP (İGFA)- Gaziantep Büyükşehir Belediyesi otobüslerin kullanılmaya alınmasıyla toplu taşımada 18 metre uzunluğunda elektrikli otobüs filosuna geçecek ilk belediye olacak.Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırarak, çevre dostu ve küresel iklim krizine karşı farkındalık oluşturmak için Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Başkan Fatma Şahin, Bursa’da bulunan KARSAN Fabrikaları’nı ziyaret ederek toplu taşıma filosuna yeni katılacak 25 elektrikli otobüsü yerinde inceledi.

Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı’nın ardından, Gaziantep’in hava kalitesini iyileştirmek ve ulaşımdan kaynaklanan karbon salınımlarını azaltmak amacıyla önemli bir adım atıldı. Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) 2. Dönem kapsamında, “Gaziantep İçin Sürdürülebilir ve Akıllı Mobilite Strateji Planı” çerçevesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Avrupa Birliği iş birliğiyle yürütülen projede, yüzde 100 yerli üretim elektrikli otobüslerin finansmanının yüzde 85’i Avrupa Birliği tarafından karşılandı.

ENGELLİ DOSTU ELEKTRİKLİ OTOBÜSLER BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLAYACAK

Türkiye’nin ilk elektrikli olarak 18 metre uzunluğunda, yüz kişi kapasiteli, engelli dostu otobüsler, bir ay sonra Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım filosuna katılacak. Otobüsler, özellikleriyle engelli bireyler için kullanım rahatlığı sağlarken, yaşlı ve hamile bireyler içinde özel tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada otobüslerin kullanımına başlanmasıyla 18 metre uzunluğunda elektrikli otobüs filosuna geçecek ilk belediye olacak.

ŞAHİN: BİR AY SONRA BU OTOBÜSÜN KRALİÇESİNİ ŞEHRİMİZ İLE BULUŞTURACAĞIZ

Fabrika ziyareti ve incelemeleri sonrası açıklamada bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, KARSAN’ın altmış yıllık tecrübesi ve yerli mühendislerin yetkinliğine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bütün dünyaya akıllı ve çevre dostu ulaşım fabrikası olarak örnek gösterilen tesisin tam göbeğindeyiz. Avrupa Birliği projesiyle geliyor bu otobüsler. Gaziantep Büyükşehir olarak önce geldiğimiz zaman filomuzu gençleştirdik. Sonra CNG'ye geçtik. Şimdi akıllı ulaşım, çevre dostu bir ulaşım için bu otobüslerle birlikte biz elektrikli otobüslere geçiyoruz. Yirmi beş otobüsümüz var. Ama bu otobüsün Türkiye'deki en büyük özelliği on sekiz metre ve aynı anda yüz kişiyi taşıyabiliyor. Hem akıllı yazılım olarak hem de çevre dostu bir otobüs. Koltuklarda dış boyayla uygun, koltuğun estetiği var, tasarım ve rengi var. Tamamen konforlu, güvenli, acil durumlarda hızlı müdahale edileceği özellikleri var. Her şeyin düşünüldüğü, anında durdurulduğu bir engelli dostu otobüs. Tasarım var, teknik var, mühendislik var, içerik var, konfor var, güven var. Günün sonunda vatandaşın mutlu bir şekilde yuvasından işine, işinden yuvasına döndüğü bir ulaşım altyapısı var. Bir ay sonra bu otobüsün kraliçesini şehrimiz ile buluşturacağız.”