Gaziantep Büyükşehir Belediyesi müzelerinde, vatandaşların hem gezip hem öğrenmesi için düzenlenen, “Müzede Bir Akşam” etkinliği başladı.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep'te Perşembe ve Cumartesi günü akşamları yapılan, Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Bilim Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen turlarda vatandaşlar rehberler eşliğinde 6 müzeyi ziyaret etti.

Panorama 25 Aralık Müzesi’nde başlayan etkinlik, Hamam Müzesi, Kayna Sabun ve Pekmez Müzesi, Oyun ve Oyuncak Müzesi, Ali İhsan Göğüş Müzesi ile devam edip Atatürk Anı Müzesi ile sona erdi.

Yoğun ilgi çeken, üstü açık otobüsle gerçekleştirilen turda rehber eşliğinde katılımcılar, şehrin kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı buldu. Rehberler, her bir müzede ziyaretçilere detaylı bilgiler sunarken, katılımcılar da şehrin tarihini, gastronomisini ve kültürel değerlerini yerinde deneyimledi.

Etkinlik kapsamında konuklara, Gaziantep’in geleneksel lezzetlerinden biri olan şerbet ikramı da yapıldı. Serin yaz akşamında hem eğitici hem keyifli bir kültür yolculuğu sunan etkinlik, vatandaşlardan tam not aldı.