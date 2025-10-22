Gaziantep Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Gazi şehirde bulunan çölyak hastası öğrencilerin okul kantinlerinde glütensiz ekmeğe ulaşabilmesi adına Türkiye’de ilk olacak projenin protokolü imzalandı.GAZİANTEP (İGFA) - Çölyak hastası olan öğrencilerin okullarda glütensiz ekmeğe ulaşmasını sağlamak amacıyla Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep Kantinciler Esnaf Odası iş birliğinde yürütülecek çalışma için Valilik Fuaye Alanı’nda protokol imza töreni yapıldı.

HAFTANIN ÜÇ GÜNÜ DAĞITILACAK ÖZEL RAFLARDA SAKLANACAK

Protokolle birlikte Büyükşehir Belediyesi’nin Glütensiz Bir Başka Kafe’de üretilen ekmekleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Gazi şehirde çölyak hastası bulunmayan Karkamış hariç diğer bütün ilçelerde tespit edilen 315 okulda eğitim gören 480 öğrenci için haftanın 3 günü glütensiz ekmek temin edilecek. Özel şartlarda diğer ekmeklerden ayrı tutulması gereken glütensiz ekmekler için kantinlerde raflar yapılacak.

EKMEKLER ÖĞRENCİLERİN İSTEDİĞİ YİYECEKLERLE BERABER DAĞITILACAK

Katkı sunmak amacıyla ayrıca Gaziantep Kantinciler Esnaf Odası aldığı kararla yararlanacak öğrencilere tüketimlerine uygun olarak istedikleri yiyecekleri de glütensiz ekmeklerle beraber ücretsiz verecek.

ŞAHİN: BUGÜN BU PROTOKOLLE DE TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLACAĞIZ

Protokol imza töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, önemli bir konuda ortak bir çalışma yaptıklarını, okul aile birlikleriyle düzenlenen toplantılarda çölyak hastası olan ailelerin büyük bir sorunla karşılaştıklarını gördüklerini ifade ederek şunları söyledi:

“Çölyak hastası öğrencilerimiz okula gidiyor, ekmeğe ulaşamıyor, diğer çocuklar karnını doyururken onlar bir şey yiyemiyor ve büyük bir mağduriyet yaşanıyordu. Biz bunu kendi içimizde nasıl çözeceğiz diye bir inceleme yaptık. Bizim halk ekmek var, günde şu an 70-80 bin arası ekmek çıkarıyoruz. Fakat bunun glütensiz olması, ayrı üretilmesi ve diğer ekmeklerle bir araya gelmemesi gerekiyor. Bunun üzerine bizim Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi içerisinde glütensiz üretim yapan pasta, kek, ne ihtiyacı varsa Bir Başka Kafe’de zaten imalatımız vardı. Odamız ve kendi arkadaşlarımızla yaptığımız çalışmada bunu tamamen hijyenik ortamda uygun un mamulüyle glütensiz çölyak hastalarına uygun imalatını yapacağız. Odamız ile de kantinin başka bir bölümünde özel raf yapacağız. Odamız kantinlerde uygun şartlarda sevkinin yapılmasını sağlayacak. Biz de ekmeklerimizi üreteceğiz ve haftada üç defa çocuklarımıza göndereceğiz. Beslenme önemli. Bu çocuklar bizim çocuklarımız. Çölyak hastası çocuğu olan bir annenin feryadı bizim için çok önemli. Bugün bu protokolle de Türkiye'ye örnek olacağız. İlk kez böyle bir çalışma yapılıyor. Diğer şehirlerde bu örnek çalışmayı hayata geçireceklerdir.”

ÇEBER: İLÇELERİMİZE KADAR BU HİZMET VERİLECEK

Çalışmanın çok ince düşünüldüğünü protokolde yaptığı konuşmada aktaran Gaziantep Valisi Kemal Çeber, projeyle duygulandığını ve mutlu olduğunu sözlerine ekleyerek şunları söyledi:

“Tek bir çocuk, tek bir evladımız, tek bir gencimiz bile bizim için çok önemli. Her birinin sorunlarıyla ilgilenmeye gayret ediyoruz. Biz bu protokolle bu engeli aşıyoruz birçok engeli aştığımız gibi. O evlatlarımızın kantine gidip de arkadaşları bir şeyler alırken sadece bakabildiklerini gözümün önüne getirdiğinde bu protokolün ne kadar kıymetli olduğunu çok daha iyi anlıyorum. İlçelerimize kadar bu hizmet verilecek. Ekmeği de öyle sade vermeyeceğiz. Ne istiyorsa evlatlarımız vereceğiz.”

İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ise taramaların yapıldığını söyleyerek proje için emeği geçenlere teşekkür etti.

Gaziantep Kantinciler Esnaf Odası Başkanı Şıho Kelleci de imza töreninde Başkan Fatma Şahin ve Vali Kemal Çeber’e çölyak hastası çocuklar adına minnettar olduğunu aktararak emeği geçenlere teşekkür etti.