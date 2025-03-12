Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini vatandaşlarla paylaşmak için şehrin dört bir yanında iftar çadırları kurdu. Binlerce kişiyi aynı sofrada buluşturan organizasyon, sıcak yemek ikramı ve samimi ortamıyla Ramazan’ın birlik ve beraberlik ruhunu yaşatıyor.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Ramazan’ın paylaşma ruhunu iftar çadırlarında vatandaşlarla birlikte yaşadı. Büyükşehir Belediyesi Temapark önündeki iftar çadırında orucunu açan Başkan Şahin, iftar öncesinde vatandaşlarla sohbet etti, onların düşüncelerini dinledi.

Büyükşehir Belediyesi, iftar çadırlarını şehrin dört farklı noktasında kurarak binlerce vatandaşa hizmet veriyor. Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Ata Park ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Temapark önü, iftar saatinde vatandaşları ağırlıyor.

Geleneksel Ramazan sofralarını aratmayan çadırlarda, ana yemek, içecek, tatlı ve meyveden oluşan dört çeşit yemek ikram ediliyor. Oruç açan vatandaşlar, sıcak ve samimi bir ortamda iftar yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

“GELEN, RAHATLIKLA OTURUP GÜZEL BİR ORTAMDA İFTARINI AÇIYOR”

İftar çadırlarında sunulan hizmetin düzenli ve huzurlu olduğunu belirten 66 yaşındaki Mehmet Yılmaz, organizasyonun başarılı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Hizmet güzel tabii, bir düzen var. Kargaşa yok, yetti yetmedi durumları söz konusu değil. Buna emeği geçenlerin hepsine çok teşekkür ederim. Fatma Şahin Başkanımıza çok teşekkür ederim. Altını çizerek söylüyorum bunu. Alan geniş tutulmuş. Gelen rahatlıkla oturup güzel bir ortamda iftarını açıyor. Manevi bir hava neticede yani her şeyden önce."

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin iftar çadırları, Ramazan ayı boyunca vatandaşları ağırlamaya devam edecek.