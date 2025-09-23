Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen “Arabasız Gün” etkinliğinde bisiklet ve scooter kullanıcılarıyla birlikte kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.GAZİANTEP (İGFA) - Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde kent merkezinde farkındalık oluşturmak için düzenlenen etkinlikte, yaklaşık 5 kilometrelik güzergahta vatandaşlar bir araya geldi.

Bu kapsamda İmam Usta Kavşağı’ndan başlayan kortej, Kalyon Kavşağı ve İller Bankası Kavşağı güzergahından ilerleyerek Gaziray Parkı’nda sona erdi. Büyükşehir, bu etkinlikle bireyleri günlük hayatlarında daha fazla yürümeye, bisiklet kullanmaya ve toplu taşıma araçlarını tercih etmeye teşvik etmeyi amaçlıyor.

TOPLU TAŞIMA KULLANAN VATANDAŞLARA BİSİKLET HEDİYE EDİLDİ

Etkinlik sonunda Gaziray Parkı’nda, yıl içerisinde en çok toplu taşıma, tramvay ve GAZİBİS (Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi) kullanan vatandaşlara bisiklet hediye edildi. Böylelikle hem toplu taşıma alışkanlığı teşvik edildi hem de sağlıklı ve çevreci ulaşım yöntemlerine dikkat çekildi.

ETKİNLİĞE YOĞUN İLGİ GÖSTERİLDİ

Kortej yürüyüşüne Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halil Uğur’un yanı sıra AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu da katıldı. Kentteki bisiklet ve scooter sürücülerinin renk kattığı yürüyüş, vatandaşların yoğun ilgisiyle hareketli bir atmosferde geçti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halil Uğur, etkinlikte yaptığı konuşmada, şehir merkezinde farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, “Daha temiz bir çevre ve sağlıklı bir yaşam için yürüyüşe, bisiklete ve toplu taşımaya yönelmemiz gerekiyor. Bugün bu bilinçle Gazi şehirlilerle bir aradayız” dedi.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu ise, Avrupa Hareketlilik Haftası’nın önemine değinerek, “Arabasız Gün etkinliği, hem çevre dostu ulaşımı hem de hareketli yaşamı teşvik ediyor. Vatandaşlarımızın bu konuda gösterdiği ilgi bizleri mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.