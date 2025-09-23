ABD’de büyük yankı uyandıran ve “Best Clean Energy Innovation 2025” ödülünü kazanan NovaChargeX, şimdi de Türkiye’deki kamuoyuna tanıtılıyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde yayınlanan tarihi basın bülteni sonrası, NovaChargeX’in çığır açan enerji teknolojisi artık Türkiye’de de gündemde.İSTANBUL (İGFA) - Enerji teknolojisinde tarihi bir dönüm noktası olan NovaChargeX, geleneksel sistemlerin ötesine geçerek denge prensibi üzerine kurulu benzersiz bir yöntemle çalışıyor. Sistem; ısı farkları, titreşimler ve enerji kayıpları gibi göz ardı edilen kaynakları yakalayarak sürekli, kesintisiz enerji sağlıyor.

Bağımsız testlerle doğrulanan sonuçlar:

Girdi: 6.480 kWh Çıktı: 15.120 kWh Verimlilik: %93 Stabilite: %90’ın üzerinde, 7/24 çalışma

Bu teknoloji, mevcut güneş ve rüzgar sistemleriyle kolayca entegre oluyor ve büyük batarya yatırımları veya geniş arazi kullanımına gerek kalmadan performansı artırıyor.

TÜRKİYE EKİBİ VE YEREL GÜVEN

NovaChargeX’in Kurucusu ve CEO’su Mike Yaqub, şirketin küresel vizyonunu ve ABD’deki tarihi başarılarını vurgularken, Türkiye’de güçlü bir varlık oluşturmanın da önemini açıkladı.

Türkiye’de Hasan Yıldız, NovaChargeX’in Stratejik Ortağı ve Ülke Lideri olarak görev yapıyor. Hasan Yıldız, Türkiye’de entegrasyonu, iş birliklerini ve ulusal enerji hedefleriyle uyumu destekliyor.

Türkiye ekibi adına konuşan Hasan Yıldız, “Bu sadece yeni bir sistem değil, Türkiye için de bir fırsat. NovaChargeX, Amerika’da aldığı ödülle küresel güvenilirliğini kanıtladı. Şimdi bu başarıyı Türkiye’ye taşıyoruz. Teknoloji hem ABD hem de Türkiye’de patent koruması altındadır.” dedi.

PAZAR ETKİSİ VE GELECEK

Türkiye’nin 2053 Net Sıfır Hedefi ve Avrupa Yeşil Mutabakatı ile uyumlu olan NovaChargeX, enerji sektöründe devrim yaratmaya hazırlanıyor.

Konutlar için: Tek bir ünite ile birkaç evin enerji ihtiyacı (240 kWh/gün, 10 kWh/saat).

Sanayi için: 1 kW’tan megavat ölçeğine kadar ölçeklenebilir sistem.

Ekonomi için: Daha düşük altyapı maliyetleri, enerji güvenliği ve yeni istihdam alanları.

Hakkımızda NovaChargeX, yenilenebilir enerjiyi yeniden tanımlayan, denge ve enerji hasadı üzerine kurulu patentli bir teknolojidir. Teknoloji hem ABD hem de Türkiye’de patent koruması altındadır.