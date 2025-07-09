Avrupa ve Türkiye’de derece elde eden GBB Spor Kulübü sporcuları, Başkan Fatma Şahin’le bir araya geldi.GAZİANTEP (İGFA) - Avrupa ve Türkiye’de derece elde eden GBB Spor Kulübü sporcuları, Başkan Fatma Şahin’le bir araya geldi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) Spor Kulübü sporcuları, ulusal ve uluslararası müsabakalarda kazandıkları derecelerle Gaziantep’in gururu oldu. Başarılarının ardından sporcular, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i makamında ziyaret etti.

Bu kapsamda engelli bilek güreşi branşında 2–12 Mayıs 2024 tarihlerinde Slovakya’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda U23 kategorisinde sağ kolda Avrupa birincisi olan Mustafa Dinleyici ve yine aynı kategoride ter döken Sude Naz Cin ise sol kolda 2’nci sıraya yerleşti. Aynı branşta 2025 Türkiye Şampiyonası’nda mücadele eden Ahmet Bozdemir de 2025 Türkiye Şampiyonası’nda hem sağ hem sol kolda birincilik elde etti.

Para yüzme branşında Fatma Çoban 2025 Türkiye birincisi olurken, Erdem Yiğit ise Türkiye ikinciliği kazandı. Para atletizmde de dikkat çeken başarılar elde edildi. Sevgisu Özel, 2025 Türkiye Şampiyonası’nda 100 metre ve 200 metrede birincilik aldı. Melike Can ise aynı branşta 100 ve 200 metrede Türkiye ikincisi oldu.

Nurten Gamze Katırcı 100 metrede m3 kategorisinde ve 200 metrede m2 kategorisinde Türkiye ikinciliği elde ederken, Saniye Gaye Katırcı 100 metre m2 kategorisinde ikinci, 400 metrede ise Türkiye birincisi oldu. Sevda Kılınç Çıkarıkoğlu ise 2025 Türkiye Şampiyonası’nda 400 metre birinciliği ve 200 metre m1 kategorisinde birincilik kazandı.

Ziyarette sporculara antrenörleri Elanur Atalay ve Resul Taş’ın yanı sıra Kulüp Genel Sekreteri Metin Alati, Kulüp Koordinatörü Emine Çokaklı ve Eğitim, Gençlik ve Spor Daire Başkanı Mustafa Özdal da eşlik etti.