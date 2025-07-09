Denizli Büyükşehir Belediyesi, 12 ilçede 13 farklı branşta ‘Yaz Spor Kursları’ açtı. Yoğun ilgi gören kurslar iki dönem halinde yaz boyunca devam edecek.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen yaz spor kursları, büyük bir katılımla başladı. Çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin yaz tatilini verimli, sağlıklı ve eğlenceli geçirmesini amaçlayan proje, 12 ilçede hayata geçirildi. İlçelerdeki talepler ve branşlara yönelik ilgi dikkate alınarak belirlenen kurslar, iki dönem halinde gerçekleştirilecek. Her biri 5 hafta sürecek dönemlerin ilki başlarken, spor dolu bir yaz sezonu da başlamış oldu. Toplam 13 farklı branşta açılan kurslarda 1637 kişi eğitim görürken yaz spor kurslarına badmintonda 7 yaş üzeri, basketbolda 8-16 yaş, jimnastikte 5-10 yaş, güreşte 7-15 yaş, judoda 6-12 yaş, karatede 6-12 yaş, masa tenisinde 7 yaş ve üzeri, pilateste 16 yaş ve üzeri, satrançta 6-12 yaş, taekwondoda 6-12 yaş, teniste 7 yaş ve üzeri, voleybolda 8-16 yaş ve zumbada 16 yaş ve üzeri vatandaşlar katılabiliyor.

12 FARKLI İLÇEDE 13 SPOR BRANŞI VATANDAŞLARLA BULUŞUYOR

Kurslar ilçelerdeki vatandaşların taleplerine ve yoğunluğa göre farklı branşlarda düzenleniyor. Acıpayam’da zumba, tenis, jimnastik, satranç ve basketbol; Babadağ’da pilates, badminton, voleybol ve karate; Baklan’da pilates; Bozkurt’ta tenis; Çal’da basketbol ve taekwondo; Çivril’de voleybol; Güney’de basketbol, tenis ve güreş; Honaz’da satranç, tenis, zumba ve judo; Kale’de pilates; Sarayköy’de basketbol ve masa tenisi; Serinhisar’da pilates; Tavas’ta ise pilates branşlarında kurslar gerçekleştiriliyor. İlçelere kadar ulaştırılan spor kurslarının özellikle ulaşım ve erişim açısından büyük kolaylık sağladığını belirten kursiyerler, farklı yaş gruplarına hitap eden branş seçeneklerinin çocuklar için hem sosyal hem de sportif gelişim anlamında çok değerli olduğunu ifade ederek projenin mimarı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’na teşekkürlerini ilettiler.