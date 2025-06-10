Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran ayı toplantısını gerçekleştirdi.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2025 Yılı Haziran Ayı Dönem Toplantısı’nın 1’inci Bileşimi, Başkan Vekili Halil Uğur’un başkanlığında gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantı öncesinde, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve Onurcan Özdemir için anma yapıldı.

Meclis gündeminde, Aile Yılı çalışmaları çerçevesinde yürütülen “Bir Umut Bir Can Projesi” ele alındı. Tüp bebek tedavisiyle çocuk sahibi olmak isteyen ailelere destek olmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi, vatandaş ile özel sektör arasında aracı olacak. Ayrıca çevre illerdeki eksikliklerin giderilmesine yönelik proje destekleri de oylanarak karara bağlandı.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR’DEN ÇEVRE İLLERE DESTEK

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Adıyaman Üniversitesi yerleşkesindeki yüzme havuzunun yeniden yapımı için proje desteği verecek. Öte yandan, Şırnak’ın Cizre ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulacak itfaiye birimine 2 yıl süreyle arasöz aracı tahsis edildi.

DOĞAL YAŞAMI KORUMA SUNUMU MECLİS GÜNDEMİNDEYDİ

Toplantıda Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler bir sunum yaptı. Özsöyler, Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’nda yürütülen çalışmalar ve hayata geçirilmesi planlanan yeni projeler hakkında bilgi verdi. Sunumda ayrıca, kent genelindeki sokak hayvanlarının sayıları ve yapılan hizmetler de meclis üyeleriyle paylaşıldı.

BAŞKAN VEKİLİ UĞUR’DAN ANMA MESAJI

Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Halil Uğur, yaşanan kayıplardan dolayı büyük üzüntü içinde olduklarını ifade ederek, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’i ebediyete uğurladık. Yerel yönetimlere hepimiz hizmet ediyoruz. Bu acıyı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclisi olarak paylaşıyor, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” dedi.

Onurcan Özdemir’in bulunması için yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi veren Uğur, “15 gün boyunca tüm belediyelerimiz, siyasi partiler, meclis üyelerimiz ve bölgedeki tüm gönüllüler büyük bir gayret gösterdi. Valiliğimizin koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda Onurcan’a ulaşıldı ve defnedildi. Bu süreçte emek veren herkese gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.