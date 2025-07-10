Gaziantep Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde ekonomik nedenlerle çocuk sahibi olamayan çiftler için ücretsiz tüp bebek tedavisi başvuruları tamamlandı.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde başlatılan “Bir Umut Bir Can” projesi, kentte yaşayan dar gelirli ve çocuk sahibi olamayan aileler için umut oldu. Gaziantep Şehir Hastanesi, Novafertil Tüp Bebek Merkezi ve Gaziantep Eczacılar Odası iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında, belirlenen kriterleri taşıyan çiftlerin tüp bebek tedavi giderleri tamamen ücretsiz karşılanacak. Gaziantep Şehir Hastanesi Üremeye Yardımcı Merkezi ile Novafertil Tüp Bebek Merkezi’nde uygulanacak tedavi sürecinde, ilaç temininde de Eczacılar Odası tarafından destek sağlanacak.

Projeye başvurular, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin “Gaziantep Ailem” mobil uygulaması üzerinden alındı. Yapılan sosyal incelemeler sonucunda uygun bulunan çiftler, tek seferlik olmak üzere bu hizmetten yararlanabilecek. Bugüne kadar ise 10 ailenin yönlendirmesi yapıldı.

BAŞVURULAR DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE

Destekten faydalanmak için başvuru sahiplerinin en az bir yıldır Gaziantep’te ikamet etmesi, üç yıldır evli olması, daha önce tüp bebek tedavisi görmemiş olması, SGK şartlarını sağlaması veya sosyal yardım alıyor olması gerekiyor. Ayrıca kadının 23–39 yaş aralığında olması, en az 5 yıllık sigortalılık süresine sahip olması, 900 iş günü prim ödemesi bulunması ve tüp bebek tedavisinin gerekli olduğunu gösteren sağlık kurulu raporuna sahip olması gerekiyor. Hane gelirinin iki asgari ücreti geçmemesi ve sosyal incelemeden olumlu sonuç alınması da temel şartlar arasında yer alıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesapları ve resmi internet sitesinden projeyle ilgili detaylara erişilebilecek.