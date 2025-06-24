Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Emlak Konut GYO’nun ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenen Anahtar Fikirler Zirvesi’ne katıldı.ANKARA (İGFA) - Gayrimenkul sektör temsilcileri ve girişimcilerin bir araya geldiği programda konuşan Bakan Kurum, “Türkiye, gayrimenkul sektöründe dünyanın en başarılı ülkelerinden biri. Bu başarıyı korumak için; sektörde dijitalleşmeyi de başarmalı, sektörümüzün bütün aşamalarını acilen yeni teknolojilerle buluşturmalıyız. Şu anda Türkiye, teknoloji geliştirme noktasında; artık küresel bir oyuncudur. Bugün bu salonda da görüyorum ki Türkiye’nin genç zekaları ve tecrübeli yürekleri gayrimenkul teknolojileri alanında küresel bir oyuncu olmaya hazırdır” dedi.

“YENİ TEKNOLOJİK HAMLELERE İMZA ATTIK, TARİHİ DÖNÜŞÜMLER YAPTIK”

Bakan Kurum, Türkiye’nin yenilikçi ve çevreci adımlarla yoluna devam ettiğini söyledi: Türkiye Yüzyılı vizyonuyla son çeyrek asırda; çevre ve şehircilik alanında çok değerli yeniliklere, yeni teknolojik hamlelere imza attık, tarihi dönüşümler yaptık. Çeyrek asır önce “parası olan herkes bina yapsın” denilen bir yerden; bugün, sadece paranın yetmediği, sonuna kadar yetkinliğin arandığı, ulusal yeşil bina sertifikası alabilecek kadar çevreci projeler üreten, müteahhitlik sektörüne gelen bir ülke olduk. Binalarının enerjisinin en az yüzde 10’unun yenilenebilir kaynaklardan sağlanması şartını getiren bir Türkiye olduk. Artık, “Gayrimenkulde kağıttan buluta geçiş” diyerek; proje üretiminden onay süreçlerine kadar tüm aşamaları dijital ortamda yapan bir ülkeyiz.

“2024 YILINDA, YAPI SEKTÖRÜMÜZÜ YÜZDE 9,2 ORANINDA BÜYÜTTÜK”

Mevzuat düzenlemeleri ve kolaylaştırıcı uygulamalarla yapı sektörüne daima destek olduklarını vurgulayan Bakan Kurum, “El ele, omuz omuza vererek, 2024 yılında, yapı sektörümüzü tam yüzde 9,2 oranında büyüttük. İnanın bu büyümenin dünya üzerinde başka bir örneği yoktur, Türkiye’yle bu anlamda yarışabilecek başka bir ülke yoktur. Ben bu başarı hikayesini yazan sektörümüze, kamu kurumlarımıza, TOKİ’mize, Emlak Konut’umuza ve yarınımızın teminatı genç girişimcilerimize şahsım ve milletim adına çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

30 MİLYON BELGE DİJİTAL ARŞİVLERDE KORUNUYOR

Dijital dönüşüm kapsamında Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemiyle 30 milyon belgenin artık dijital arşivlerde korunduğunu belirten Bakan Kurum, Üç Boyutlu Şehir Modelleri Projesi ve Değer Bilgi Merkezi ile gayrimenkul sektörüne yenilikçi katkılar sunulacağını ifade etti. Bakan Kurum, “Değer Bilgi Merkezi ile üreteceğimiz değer haritaları ve üç boyutlu şehir modellerimizi, kentsel dönüşüm politikalarına entegre ederek gayrimenkul sektörümüzde dijitalleşmeyi amaçlıyoruz” dedi.