Günümüzde yüksek faiz oranları nedeniyle gayrimenkul piyasasında bir durgunluk yaşanıyor. Gayrimenkul ve Yatırım Danışmanı Feryal Calap’a göre, bu durgunluğun geçici bir dönem. Calap, faiz oranlarının düşmesiyle birlikte gayrimenkule olan ilginin hızla artacağını belirtiyor.BALIKESİR (İGFA) - Gayrimenkul ve Yatırım Danışmanı Feryal Calap, faiz oranlarının düşmesiyle birlikte gayrimenkule olan ilginin hızla artmasının beklendiğini kaydetti.

"Bugün, yüksek kredi faizleri nedeniyle insanlar gayrimenkul yatırımlarını bir süre askıya almış durumda. Fakat gayrimenkul, uzun vadede en sağlam ve güvenilir yatırım araçlarından biri olarak öne çıkıyor," diyen Calap, kısa vadeli bu durgunluğun yanıltıcı olmaması gerektiğini vurguladı.

"Faizlerin düşmesi ile birlikte, insanların yeniden gayrimenkule yönelmesini bekliyoruz. Bu dönem bittiğinde sektörde hareketlenme olacağı açıkça görülüyor. " diyen Calap, gayrimenkul yatırımının yalnızca fiyat artışları açısından değil, aynı zamanda getirdiği güvenli kazanç potansiyeliyle de diğer yatırım araçlarına göre avantajlı olduğunu belirtti.

Calap, "Sadece kişisel yatırım değil, aileye miras bırakılabilecek bir değer birikimi sağlıyor. Özellikle yeni nesil yatırımcıların da gayrimenkulü güvenli bir liman olarak görmesi, sektöre olan ilgiyi her zaman canlı tutacaktır " dedi. Uzmanlara göre, bu durgun dönemi değerlendiren ve planlamasını buna göre yapan yatırımcılar, faizlerin düşmesiyle birlikte avantajlı konumda olacak.