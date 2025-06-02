Türkiye’nin önde gelen gastronomi destinasyonlarından Ayvalık, bu yıl ilk kez düzenlenen GastroFest Ayvalık ile mutfak kültürünü ulusal ve uluslararası sahneye taşıdı.BALIKESİR (İGFA) -Ayvalık Belediyesi ve Belediye Başkanı Mesut Ergin’in ev sahipliğinde, Kırlangıç Yaşam Merkezi'nde gerçekleşen festival, üç gün boyunca binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

Zengin programı ve renkli etkinlikleriyle dikkat çeken festivalde, katılımcılar hem farklı lezzetlerin tadına baktı hem de yöresel ürünleri yakından tanıma fırsatı buldu. Tarihi Sabunhane Salonu’nda düzenlenen oturumlarda gazeteciler, yazarlar, sosyal medya içerik üreticileri ve tanınmış şefler, Ayvalık’ın eşsiz lezzetlerini dünyaya tanıtmak amacıyla bir araya geldi.

WORKSHOP’LAR VE TADIM ALANLARI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Festivalin açık alan etkinliklerine ev sahipliği yapan Kırlangıç Çim Alanı, ünlü şeflerin katıldığı interaktif workshop’larla adeta bir tadım şölenine dönüştü. Sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar yoğun ilgi gören stantlarda, özellikle yerel ürünler ön plana çıktı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, festival boyunca alanı terk etmeden her standı ziyaret etti, misafirlerle birebir ilgilendi, panellerde konuşmalar yaptı ve coğrafi işaret süreci hakkında bilgiler verdi.

“GELENEKSEL HALE GETİRECEĞİZ”

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ilk organizasyon olmasına rağmen hem katılımcılardan hem de bölge halkından son derece olumlu geri dönüşler aldıklarını belirtti. Küçük çaplı aksaklıklar dışında dört dörtlük bir festival gerçekleştirdiklerini vurgulayan Ergin, “GastroFest Ayvalık’ın geleneksel hale getirilmesi ve gelecek kuşaklara bir kültürel miras olarak aktarılması için tüm imkânlarımızı seferber edeceğiz” dedi.

Üç gün süren festivalde, Michelin yıldızlı şeflerin katılımıyla düzenlenen etkinlikler, gastronomi deneyimleri, ilham verici paneller ve konserler Ayvalık’ın kültürel ve mutfak zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.