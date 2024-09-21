Tahkim Kurulu Visca'nın 2 maçlık cezasını onadı Tahkim Kurulu Visca'nın 2 maçlık cezasını onadı
Galatasaray’ın yıldızı Ziyech’ten İsrail’e tepki! Büyük takdir topladı
Fas milli takımının kaptanı ve Galatasaray oyuncusu Hakim Ziyech'in, İsrail ordusunun Batı Şeria'da Filistinlilerin cesetlerine yaptığı işkenceye dair yaptığı paylaşım, sosyal medyada yankı uyandırdı....Devamı için tıklayınız