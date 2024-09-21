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Galatasaray deplasmandaki yenilmezlik serisi 15 maça çıkardı
Galatasaray, Fenerbahçe galibiyetiyle Trendyol Süper Lig’de deplasmandaki yenilmezliğini 15 maça çıkardı.Devamı için tıklayınız