Bordo-mavililer galibiyetle tanışmak istiyor Bordo-mavililer galibiyetle tanışmak istiyor
Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi mağlup etti
Süper Lig'in 6'ncı haftasında Fenerbahçe kendi evinde Galatasaray'ı konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.Devamı için tıklayınız