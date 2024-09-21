Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi mağlup etti
Süper Lig'in 6'ncı haftasında Fenerbahçe kendi evinde Galatasaray'ı konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.Devamı için tıklayınız
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