Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül ile Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, Teknik Bilimler MYO Müdürü Doç. Dr. Murat Çolak, bölüm akademisyenleri, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı törenle açılan sergide, 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin 32 fotoğraf eseri yer aldı.

Deneysel çalışmalar, aktüel fotoğraflar, belgesel fotoğraflar, doğa fotoğrafları ve kolajların yer aldığı serginin küratörlüğünü, öğrenciler Zeynep Yavuz ile Mustafa Şahin yaptı. Serginin konsept danışmanı Öğr. Gör. İsmail Birlik, enstalasyon yaklaşımı üzerine yaptığı basın açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu sergi, tasarımı ve sanat yaklaşımı gereğince tamamıyla öğrenci projesi olma özelliği taşıyor. Küratörlerimiz ve sergi sanatçılarımız, bölümümüzün aktif öğrencileri. Serginin amacı, ders kavramının edilgen bir öğrenme süreci olmasının ötesinde geçme fikrinden esinlendi. Öğrencilerimiz derslerde bir zihinsel tasarım olarak kurguladıkları görme deneyimini öncelikle fotoğrafa, sonrasında ders çıktısına ve nihaî olarak da sergi sanatına dönüştürdüler. Öğrenci odaklı bilim, sanat ve akademi üretiminin önemli bir faaliyet alanı olarak gördüğümüz sergi, öğrencilerin sanat ürettikleri ve ürettikleri sanatı, paydaşlara sundukları bir kolektif ruh geliştirmekti. Tarihî Taşhan, bu kolektif ruhun geçmişten süregelen tüm kültürel miras kodlarını içeren bir sanat eseri olarak, sanatın farklı yönlerine ilişkin öğrenci yorumlarını da kadim bir olgunlukla ağırladı. Emeği geçenlere ve Rektörümüz Prof. Dr. Mutlu Türkmen başta olmak üzere değerli yöneticilerimize minnettarız."





Sergide aynı zamanda Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Topcan'ın solo yan flüt performansı ve Müzik Bölümü öğrencilerinin koro performansı da sanatsal ambiyansa eşlik etti.