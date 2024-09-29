Fitch Ratings, ulusal bazda alınabilecek en yüksek kredi notu “AAA” ile en üst basamakta olan İzmir’in uzun vadeli yabancı ve yerel kredi derecelendirme notunu da “B+”dan BB-”ye yükseltti.İZMİR (İGFA) - Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, ulusal bazdaki en yüksek kredi notu olan “AAA” notunu koruyan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsinden kredi notunu da “B+’’dan “BB-’’ye yükseltti.Ülke notundan daha yüksek not verilmediği bu kriterde görünümler “durağan” olarak belirlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yerel ve yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi derecelendirme notu ile ülke Hazinesi’nin notu aynı.

“Sağlam adımlarla zirvede kalacağız” İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kredibilitesi en yüksek kurumlar arasına girmenin, yabancı yatırımcılar için önemine dikkat çekerek, “İzmir’in ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kaynaklarını etkin, verimli ve yerinde kullanarak atacağımız sağlam adımlarla zirvede kalmak için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz” dedi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından alınan derecelendirme notu; ekonomik büyüme, para değeri, yabancı yatırımcı ilgisi ve sıcak para akışının artması açısından büyük önem taşıyor ve yatırımların hızlanmasına katkıda bulunuyor.