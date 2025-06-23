Mudanya Belediyesi, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın 2025 Milletler Ligi’nde Brezilya ile oynadığı maçı Mütareke Meydanı’nda dev ekranda yayınlayarak vatandaşlarla buluşturdu.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mudanya ilçesi, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın 2025 Voleybol Milletler Ligi’nde (VNL) Brezilya karşısındaki heyecan dolu mücadelesine ev sahipliği yaptı.

Mudanya Belediyesi’nin organizesiyle Mütareke Meydanı’nda kurulan dev ekranda, Filenin Sultanları’nın maçı vatandaşlarla birlikte coşkuyla izlendi.

Mudanyalılar, milli takımın nefes kesen performansını dev ekranda takip ederek takımlarına destek oldu.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç'ın da ilgiyle takip ettiği etkinlik, sporseverleri bir araya getirirken Mudanya Belediyesi, sosyal medya paylaşımında, “Filenin Sultanları’na 9-13 Temmuz tarihlerinde yapılacak Hollanda etabında başarılar diliyoruz” mesajıyla milli takıma desteklerini iletti.