Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinde elektrik çarpması sonucu yoğun bakıma alındıktan sonra hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi isimler taziye mesajları yayımladı.MANİSA (İGFA) - Evinde elektrik akımına kapılan ve hastanede yoğun bakıma alınan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'ten kötü haber geldi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, bir süredir tedavi gören Zeyrek'in, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini belirtti.

Bakan Memişoğlu, Zeyrek'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kardiyak arrest (ani kalp durması) nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

ZEYREK İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek'in elim bir kaza sonucu vefat etmesinden büyük üzüntü duydum. Merhum Zeyrek'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, çalışma arkadaşlarına, Manisalı vatandaşlarımıza ve tüm CHP teşkilatına başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da mesajında, “Geçirdiği elim bir kaza sonucu vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendiğimiz Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek’e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.