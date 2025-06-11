Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in adının ilçede bir parka verileceğini söyledi.ANTALYA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, geçtiğimiz günlerde evinde yaşanan bir elektrik kazasında ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede 66 saat süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetmişti.

Zeyrek için memleketi Manisa’da düzenlenen cenaze töreni, on binlerce kişiyi bir araya getirmişti.

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da cenazeye katılan isimler arasındaydı.

Muratpaşa Belediyesi’nin Temmuz ayı meclisinde görüşülmesi beklenen önergenin kabul edilmesi halinde, Ferdi Zeyrek’in adı ilçede bir parka verilerek yaşatılacak.