Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken rakam
Süper Lig'in 6. haftası dünya derbisine sahne olacak. Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Derbi öncesi bazı istatistikler dikkat çekerken, son 29 sezonda ilk golü atan takım sadece...Devamı için tıklayınız
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