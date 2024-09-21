Galatasaray Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı Galatasaray Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı
FB GS maçını canlı yerli yabancı hangi kanallar canlı veriyor?
Futbolseverler, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında gerçekleşecek dev derbi için canlı ve kesintisiz izleme detaylarını araştırıyor. Taraftarlar, maçın yayın saatini beklerken karşılaşmayı izlemek için...Devamı için tıklayınız