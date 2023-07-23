Etkinlikte ilk olarak Giresun Belediyesi Halk Oyunları Ekibi sahne aldı. Giresun halk oyunlarının en güzel örneklerini sergileyen ekipler büyük beğeni toplayarak alkış aldı.

Halk oyunlarından sonra sahne sırası Bayburt Belediyesi tarafından kurulan ve belediye personelleri Mesut Çavdar, Kurban Çil, Murat Telli, Halim Şenkal, Süleyman Dündar, Sefa Bozkuş ve Yasin Çilingir’den oluşan Bayburt Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosu’na geldi. Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli’nin şefliğini yaptığı ve Bayburtlu Sanatçı Muhsin Bayburtlu’nun da yer aldığı koro seslendirdiği Bayburt Türküleri ile dinleyenleri mest etti.

Daha sonra sahneye çıkan ünlü sanatçı Fatma Turgut söylediği birbirinden güzel şarkılarla Bayburtlulara unutulmaz anlar yaşattı. En hit parçalarını Bayburtlular için seslendiren Turgut’un tüm şarkılarına dinleyiciler hep bir ağızdan eşlik etti.

Bayram Aygün’ün sunduğu ve Bayburtluların eğlenceye doyduğu gece Şölen Komitesi üyeleri Benal Akburak ve Mustafa Güncan’ın Fatma Turgut’a plaket ve çiçek takdim etmesiyle sona erdi.

Etkinliğe, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya, Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, İl Jandarma Komutanı Albay Dr. Talha Övet, Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Şölenlerin finali ise 23 Temmuz Pazar Günü Aydıntepe Yaylası’nda yapılacak programlarla gerçekleşecek.