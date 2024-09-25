Edirne'nin önemli simgelerden olan Fatih Sultan Mehmet’in heykeli ve fetih sırasında kullandığı Şahi Topları, Edirne Belediyesi tarafından Selimiye Meydanı’ndan kaldırılarak belediye hurdalığına terk edildi. Edirne Turizm Tarih Kültür Sosyal Yardımlaşma Balkan Ülkeleri Dostluk Derneği Başkanı Cengiz Gültekin,, olaya sert tepki gösterdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Turizm Tarih Kültür Sosyal Yardımlaşma Balkan Ülkeleri Dostluk Derneği Başkanı Cengiz Gültekin, fetih sırasındaki tarihi Şahi Topları’nın Edirne Belediyesi tarafından Selimiye Meydanı’ndan kaldırılarak belediye hurdalığına terk edilmesinin üzücü olduğunu belirtti.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Gültekin, Edirne’nin köklü tarihine ve kültürel mirasına zarar verecek önemli bir duruma dikkat çekmek istediklerini belirterek, "Tarihi zenginliklerle dolu bir şehir olan Edirne, geçmişte Osmanlı’nın başkentliğini yapmış ve günümüzde de bu mirasın izlerini taşıyan en önemli şehirlerden biridir. Ancak, bu tarihi ve kültürel mirasa böylesine vefasız bir yaklaşım sergilenmesi ne Edirne Belediyesi'ne ne de halkımıza yakışmaktadır. Şahi topları ve Fatih Sultan Mehmet’in heykeli gibi simgeler, Edirne’nin değerini artıran unsurlardır ve bu tarihi eserlerin hurda gibi bir köşeye atılması kabul edilemez" dedi.

"Bu heykel ve toplara Edirne’nin farklı noktalarında saygıdeğer bir yer bulunabilecekken, neden kaderine terk edilmiştir" diye soran Başkan Cengiz Gültekin, yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu önemli eserlerin Edirne’nin girişindeki Kırklareli kavşağına veya Olin Yağ Fabrikası karşısına yerleştirilmesi, hem şehrin estetiğine katkı sağlar hem de tarihi mirasımızı gözler önüne serer. Eğer bu alanlar uygun görülmezse, Edirne Valiliği’nin devreye girip bu tarihi simgeleri Balkan Tarih Müzesi’nin önüne yerleştirmesi, müzenin kültürel değerine büyük katkı sağlayacaktır. Biz, Edirne’deki hemşerilerimiz olarak, bu değerli mirasımızın korunarak yeniden kentimizin simgelerinden biri haline getirilmesini talep ediyoruz. Fatih Sultan Mehmet’in ve onun fetih ruhunu simgeleyen Şahi toplarının kaderine terk edilmesi, Edirne’nin tarihine büyük bir saygısızlık olacaktır. Belediyemizi ve Valiliğimizi bu konuda harekete geçmeye, bu simgeleri hak ettikleri yerlere kazandırmaya davet ediyoruz. Edirne, tarihine sahip çıkan ve bu mirası gelecek nesillere aktaran bir kent olarak anılmayı hak ediyor.”.

FETHİN SEMBOLÜ ŞAHİ TOPU NEDİR?

Şahi veya Şahi topu, Osmanlı İmparatorluğu döneminde yapılıp kullanılmış olan, devrin en büyük ve özel bir savaş topudur. Top, İstanbul'un fethinde kullanılmıştır. İstanbul'u yıllarca birçok devlet kuşatmış ama hiçbiri alamamıştır.

Hatırlanacağı gibi Edirne’de doğup büyüyen; İstanbul’u fethederek çağ kapatıp çağ açarak tarihe ismini altın harflerle yazdıran Fatih Sultan Mehmet’in heykeli ve Şahi Topları, Edirne Valiliği tarafından yaptırılmış, 2017 yılında açılışı yapılmıştı.