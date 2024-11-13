Ticaret Bakanlığı'nca bu yıl fahiş fiyat ve stokçuluğuna karşı denetim ekipleri tarafından 81 il genelinde 381 bin 311 işletmenin denetlendiğini ve 4,6 milyar liranın üzerinde idari para cezası uygulandığı açıklandı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı'na ilişkin 2025 bütçe görüşmelerinde yapılan sunumda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fahiş fiyat ve stokçuluğunu engellemek amacıyla denetim faaliyetlerine hız kesmeden devam ettiklerini vurgularaken, otomotiv ve emlak sektöründe hayata geçirdikleri düzenlemeleri detaylı bir şekilde anlattı. Bolat, bu düzenlemelerle vatandaşların sıfır ve ikinci el araca ulaşmasını kolaylaştırdıklarını belirterek, satış kampanyaları ve fiyat indirimleriyle tüketici lehinde olumlu sonuçlar elde ettiklerini kaydetti.

"Bu yıl fahiş fiyat ve stokçuluğa 4,6 milyar lira ceza uygulandığını ifade eden Bakan Bolat, cezaların etkinliğinin artırılması amacıyla fahiş fiyat artışı ve stokçuluk eylemleri için öngörülen idari para cezası tutarlarını da arttırıldığını vurguladı.



Reklam Kurulu tarafından Ekim ayı itibarıyla 16 bin 717 adet dosya karara bağlanarak toplamda 204 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulandığı belirten Bakan Bolat, "Reklamı yapılması yasak olan mal ve hizmetlere ilişkin 104 adet erişim engeli kararı verildi. Bu yıl fahiş fiyat artışı ve stokçuluk faaliyetleri ile tüketicinin korunması kapsamında 81 ilimizde 381 bin 311 işletme denetlenerek, 4,6 milyar liranın üzerinde idari para cezası uyguladık" diye konuştu.