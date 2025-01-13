BURSA (İGFA) - Soğuk havaya rağmen yoğun katılımın olduğu final maçına; Akparti Bursa Milletvekil Osman MESTEN, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan AYDIN, AK Parti Osmangazi ilçe başkanı Adnan Kurtuluş, AK Parti Osmangazi Belediye Meclis Üyesi Zafer Demir, DAĞDER Genel Başkanı İsmail Aydoğdu ve Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Zorlu ve çekişmeli olduğu kadar centilmence maçların sonunda final maçı Çiftehavuzlar Halı Sahası’ nda Dereyüzü ve Sevimspor takımları arasında oynandı.

Kıran kırana ve bol gollü geçen maçta rakibini 8-4’lük skorla yenen Dereyüzü takımı turnuvanın şampiyonu oldu.