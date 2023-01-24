İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, evde eğitim hizmeti alan Bayburt Lisesi 9. sınıf öğrencisi Emirhan Çakmak’ı evinde ziyaret ederek çeşitli hediyelerle birlikte karnesini takdim etti. Evde eğitim hizmetiyle ilgili açıklamalarda bulunan Güney: “Rehberlik Araştırma Merkezimiz tarafından yapılan değerlendirme sonucuna göre evde eğitim alması gereken öğrencileri tespit ettik. Okula erişimi zor olan özel eğitim öğrencilerimiz için görevlendirdiğimiz öğretmenlerimiz, evlerde hizmet vermeye başladı. İlimizde sağlık problemi nedeniyle örgün eğitim kurumlarından doğrudan yararlanamayan 4 öğrencimiz bulunmaktadır. Bu yavrularımızdan Emirhan’ın karnesini almadığını duyunca hemen ulaştırmaya karar verdik. Bugün, ekibimle birlikte Emirhan’ın karnesini takdim ederek onun ve ailesinin karne sevincine ortak olduk.” dedi.

Karne törenine katılamayan Emirhan, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney’in elinden karnesini ve teşekkür belgesini alırken mutluluğu görülmeye değerdi. Baba İhsan Çakmak, oğlu Emirhan’ın sağlık sorunları nedeniyle okula gidemediğini ancak evde eğitim hizmetinden yararlandığını ve Emirhan’la ilgilenen öğretmeni Sibel Özkök’ün ilgisinden son derece memnun kaldıklarını ifade etti. Bunun üzerine Rahmi Güney, Emirhan’ın öğretmeni Sibel Özkök’ü arayarak telefonda teşekkürlerini iletti.

Evde gerçekleşen törenin ardından Emirhan’a kitaplar, çeşitli kırtasiye malzemeleri ve oyun seti hediye edildi.