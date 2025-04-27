Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, KİPAP kapsamında 2025 Mart itibarıyla 4 bin 661 kadının istihdam desteklerinden yararlandığını, 495 çocuğa bakım desteği sağlandığını duyurdu. Bakan Işıkhan, ev kadınlarına 2028'dem çmce emeklilik müjdesi de vereceklerini kaydetti.ANKARA (İGFA) -Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı bir televizyon programında kadın istihdamına yönelik projeleri değerlendirdi.

Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) ile imalat, sağlık ve bilgi-iletişim sektörlerinde çalışan kadınlara destek sağlandığını belirten Işıkhan, “İşe alınan kadınlar için 3 aya kadar aylık 32.500 TL’ye kadar prim, vergi ve ücret desteği veriyoruz. 0-66 ay arası çocuğu olan kadınlara aylık 7.500 TL çocuk bakım desteği sunuyoruz. 2025 Mart itibarıyla 4.661 kadın bu projeden yararlandı, 495 çocuğa bakım desteği sağlandı” dedi.

HER MESLEKTE KADIN ELİ PROJESİ

Bakan Işıkhan, kadınların tır şoförlüğü, vinç operatörlüğü ve kaynakçılık gibi az temsil edildiği mesleklerde istihdamını artırmak için başlatılan Her Meslekte Kadın Eli Projesi’ni tanıttı. “İşbaşı Eğitim ve Mesleki Eğitim Kurslarına katılan kadınların günlük harçlıklarında yüzde 30 artış sağladık. Bu, aylık yaklaşık 28.000 TL’ye denk geliyor” diye konuştu.

Öte yandan ev kadınlarının emekliliğine yönelik çalışmaların başladığını kaydeden Bakan Işıkhan, 2028 yılından önce ev kadınlarına emeklilik müjdesi vermeyi hedeflediklerini söyledi. Bakan Işıkhan, kadın istihdamını güçlendiren projelerin devam edeceğini vurguladı.