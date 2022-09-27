Avrupa Birliği Kültür Mirası Europa Nostra Büyük Ödülü Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da düzenlenen törenle Bayburt’un Beşpınar köyünde kurulu olan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’ne verildi. Müze Kurucusu Kenan Yavuz, “Müzemizin iki yıl ardı ardına Avrupa’nın en değerli ödüllerini kazanması müzemizin misyonunu çok daha güçlü şekilde hem ülkemizde ve hem de Dünya’da duyurmasına büyük katkı verecek” dedi.

Avrupa Birliği (AB) Avrupa Komisyonu ve Europa Nostra organizasyonunda 2002 yılından bu yana verilen ödülün 2022 yılındaki sahibi, Bayburt’tun Beşpınar köyünde kurulu olan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi oldu. Koruma, araştırma, hizmet ve bilinç geliştirme olmak üzere dört ana kategoride verilen ödül; somut ve somut olmayan kültür mirasını korumayı, insanları katılımcı olmaya ve sahiplenmeye teşvik etmeyi, uluslararası örnek uygulamaları görünür kılmayı ve duyurmayı amaçlıyor.

“MÜZEMİZİN HEM ÜLKEMİZ HEM DE DÜNYA’DA DUYURULMASINA BÜYÜK KATKI VERECEK”

Prag Devlet Operasında düzenlenen tören ile ödülü alan Müze Kurucusu Kenan Yavuz, “2021 Yılında Avrupa Müze Forumu tarafından kültür mirası büyük ödülünü alarak, Avrupa’da Yılın Müzesi seçilen müzemizin, 2022 yılında da; Avrupa Birliği Kültür Mirası/Europa Nostra ödülüne layık görülmesi ülkemiz adına bizim için büyük bir gurur. Anadolu bozkırlarında, doğup büyüdüğüm toprağıma bir borç ödeme projesi olarak, köyümde inşa ettiğimiz müzemizin iki yıl ardı ardına Avrupa’nın en değerli ödüllerini kazanması müzemizin misyonunu çok daha güçlü şekilde hem ülkemizde ve hem de Dünya’da duyurmasına büyük katkı verecek. Kültür Mirası alanında Dünya’nın en prestijli iki ödülüne birden sahip olan ilk ve tek müze olmanın heyecanı ile, Anadolumuzun kadim kültürünü, uluslararası platformlarda daha etkin ve daha güçlü olarak tanıtmaya devam edeceğiz. Bizi böylesine büyük bir ödüle layık gören Europa Nostra Jüri üyelerine, bize destek olan başta Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu olmak üzere tüm kurumlara ve dostlara çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

‘MUTLULUK DUYUYORUZ’

Europa Nostra tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

“Kenan Yavuz Etnografya Müzesi ziyaretçilerine, yerel halk ile işbirliği içinde tasarlanan interaktif deneyimler sunuyor, Bayburt ve Anadolu’nun somut ve somut olmayan kültür mirasını koruyor,canlı tutuyor, yuttaş katılımı ve farkındalık yaratma alanında etkin çalışmalar gerçekleştiriyor. Türkiye’den önemli bir kültürel miras başarısını ödüllendirmekten mutluluk duyuyoruz.”

Prag Devlet Operasında Düzenlenen törene Avrupa Komisyonu’nun yenilik, araştırma, kültür, eğitim ve gençlik komisyonu başkanı Mariya Gabriel, Çek Cumhuriyeti Kültür Bakanı Martin Baxa, Europa Nostra Başkanı Hermann Parzinger ve tüm Avrupa Birliği üyesi ülkelerden seçkin bir davetli topluluğu katıldı.