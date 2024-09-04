Müze kurucusu Kenan Yavuz, “Kenan Yavuz Etnografya Müzesi olarak Anadolu’nun unutulmaya yüz tutan güzelliklerini bugünden geleceğe taşımaya gayret ediyoruz. Geçtiğimiz yıl “Eleğin Hafızası” projemiz ile başlattığımız süreci bu sene “Köyden Kente Göç” olgusunu işlediğimiz projemiz ile devam ettirdik. Ülkemizin yaşadığı toplumsal plandaki meseleleri gerçekleştirdiğimiz etkinlikler ve sanat faaliyetleri ile gündeme taşıyor ve farkındalık yaratmak istiyoruz.

Üretimi sırtlayacak ve sürdürülebilir bir tarım faaliyetini gerçekleştirecek olan gençlerin şehre göçünü yavaşlatmalı, gençlerimizi doğdukları topraklarda yaşamaya ikna etmeliyiz. Zira artık göçün ekonomik bir gerekçesi kalmadı. Eğitim sistemimiz bütünüyle gençleri beyaz yakalı ve kentli çalışan olmaya itiyor. Çiftçi olmanın, köyde yaşamanın toplumsal planda değersiz gösterilmesi çok yanlış bir tutum. Köy nüfusunun azalması ve yaşlanması, gıda arz güvenliğimiz açısından telafisi güç bir tehdit yaratıyor” dedi.

Kenan Yavuz Etnografya Muzesinde Yeni Proje Goc Yolu 1Bu sene müzede konuk sanatçı programına hak kazanan Büşra Aydagün, Toprak Anadolu evlerinde, yeri ıslatarak süsleme geleneği olan “Çileme” çalışmasına ilave olarak, köyde kullanılmayan giysileri geri donüstürerek dokudugu kilime “göç yolu” ismini verdi.

“Kenan Yavuz Etnoğrafya Müzesi’nin sanatçı yerleştirme programının konuk sanatçısı olmaktan büyük mutluluk duydum. Eserim ile köklere dönüşü, kırsal yaşamın güzelliğini, göç olgusu ile yaşanan kültürel mirasımızdan kopuşu anlatmak istedim. Kökleri ile bağını koparan toplumların geleceklerini inşa etmeleri mümkün olamayacaktır. Modernitenin getirdiği yaşam algısı, gençlerimizi gerçeklikten koparıyor. Anadolu bozkırında Dünya’ya mal olmayı başarmış bir müze ile birlikte bu anlamlı projeyi gerçekleştirmekten büyük onur duydum” dedi.

Kenan Yavuz Etnografya Muzesinde Yeni Proje Goc Yolu 2Kenan Yavuz Etnografya Müzesi Danışma Kurulu Üyesi ve sanatçı yerleştirme programlarını küratörü Dr.