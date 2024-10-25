Türk Eğitim Vakfı (TEV), Eskişehir’de TEV-Tuna Orhan Nail İzgi Anadolu Lisesi'nin açılışını gerçekleştirirken, TOBB Bilim ve Sanat Merkezi’nde donanımını üstlendiği dokuz atölyenin de kapılarını açtı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Türk Eğitim Vakfı (TEV), bağışçıları Tuna-Orhan İzgi çifti adına yaptırılan TEV-Tuna Orhan Nail İzgi Anadolu Lisesi’nin açılışını Eskişehir'de yapılan bir törenle gerçekleştirdi.

Türk Eğitim Vakfı Eskişehir Şubesi ile bölgede faaliyet gösteren Vakıf; Eskişehir’deki öğrencilere çağın gereksinimlerine uygun, nitelikli bir eğitim sunmayı amaçlıyor.

Törene Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, TEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş, TEV Yönetim Kurulu Üyeleri, TEV Eskişehir Şube Başkanı Başak Tuğba Damarsoy, bağışçı ailesinin temsilcisi Nil İzgi ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış programında aynı zamanda Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin müzik dinletisi ve Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencilerinin halk oyunları gösterisi yer aldı.

Eğitimde fırsat eşitliği adına önemli bir adım atmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren TEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş, “Bugün Türk Eğitim Vakfı olarak büyük bir gurur ve mutlulukla, eğitime yapılan en değerli katkılardan birini hep birlikte kutlamak için bir aradayız. Bu anlamlı açılış töreninde, İzgi Ailesi tarafından Eskişehir’e kazandırılan bu okulun öğrencilerimizin hayatlarına dokunacak olmasının hepimize derinden dokunan bir tarafı var. İzgi Ailesi'nin bu fedakâr katkısı, ülkemizin geleceğine yapılan en büyük yatırımlardan biri. Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için çıktığımız bu yolda yalnız yürümüyoruz; destekçilerimiz ve gönüllülerimiz, her adımda yanımızda. Tüm İzgi Ailesine teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi.

MODERN EĞİTİM OLANAKLARIYLA DONATILMIŞ BİR LİSE

6.000 m²'lik bir alanda inşa edilen TEV-Tuna Orhan Nail İzgi Anadolu Lisesi; 24 derslik, çok amaçlı salon, fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarları, bilgisayar laboratuvarı, güzel sanatlar laboratuvarı, kütüphane ve sosyal alanlar gibi modern eğitim olanakları ile öğrencilere nitelikli bir eğitim sunmayı hedefliyor.

Faaliyete başlayacak olan lisede okul bahçesinde yer alan çardaklar ve basketbol sahası, öğrencilerin fiziksel aktivitelerini ve sosyal etkileşimlerini artıracak bir alan sunarak, eğitim hayatını daha faydalı hale getirecek.

Öte yandan okul açılışının yanı sıra aynı gün içinde TOBB Bilim ve Sanat Merkezi Atölyesi de açılışını gerçekleştiren TEV, vasiyet bağışçıları Feriha Büyükoktay adına toplamda dokuz yeni atölye daha açarak bilim ve sanat alanlarında yenilikçi bir deneyim sunmayı hedefliyor.