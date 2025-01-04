Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Kentpark içinde faaliyete geçen Çekirdek Eskişehir’de muhteşem bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Anadolu Kültür tarafından gerçekleştirilen “Değişim İçin Birlikte” projesi kapsamında, Eskişehirli bağımsız sanatçıların bir araya geldiği atölyede sanatçılar eserlerini üreterek sergilediler.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Anadolu Kültür ortaklığıyla “Değişim İçin Birlikte” projesi hayat buldu. Proje kapsamında Kentpark içinde bulunan Çekirdek Eskişehir’de şehrimizin birbirinden değerli bağımsız sanatçıları ağırlandı.

Düzenlenen ayrımcılık karşıtı atölyede 24 bağımsız sanatçı bir hafta boyunca eserlerini ürettiler. Atölyede sanatçılara yönelik ayrımcılık ve bağımsız sanatla ilgili söyleşiler düzenlendi. İzmir Darağaç Kolektifinden Ali Cem Doğan, Cenkhan Aksoy, Bergama Odeon Pergamon Kültür Sanat Alanı’ndan Günseli Baki ve Yücel Tunca deneyimlerini aktarırken, Hande Çevik ve Osman Şişman da söyleşileriyle atölyeye katkıda bulundular.

Düzenlenen atölye sonrası bağımsız sanatçıların birbirinden özel eserleri “Az Öte” isimli sergiye sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Yoğun ilgi gören sergide sanatçılar eserlerinde ayrımcılıkla ilgili eserlerini tanıttılar.