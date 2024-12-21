Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye’de bir ilk olarak başlatılan ‘Ulaşımda Kadınlara Pozitif Ayrımcılık’ uygulaması 8 yıldır başarıyla uygulanırken vatandaşlar tarafından da büyük takdir topluyor. Uygulama ile kadınlar saat 20.00’den sonra tüm otobüs hatlarında durak beklemeksizin istedikleri yerde otobüslerden inebiliyorlar.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de bir ilke daha imza atarak başlattığı “Ulaşımda Kadınlara Pozitif Ayrımcılık” uygulamasına devam ediyor. 2016 yılında 3 hatta pilot uygulama olarak başlayan, 2017 yılında ise tüm hatlarda geçerli olan bu projede kadın yolcular saat 20.00’den sonra otobüslerden durak beklemeksizin istedikleri yerde inebiliyor.

8 yıldır başarıyla yapılan uygulama sayesinde kadınlar akşam saatlerinde gitmek istedikleri yere en yakın noktada ulaşma imkânına kavuşurken, başarılı uygulamanın uzun yıllardır sorunsuz devam etmesi nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’ye teşekkür ettiler.

Çalışmanın ilk kez Eskişehir’de hayata geçtiğini belirten Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Dairesi Başkanı Oğuz Özkara, “Kadın yolcularımızın trafik ve yaya güvenliğini tehlikeye atmayacak güzergah üzerinde istedikleri noktada indirilebilmesi uygulamasını hayata geçirdik. Kadın yolcuların talepleri doğrultusunda uygulamamız güncellenerek şu anda tüm hatlarımızda ve uygulama başlangıç saati 20.00 olarak kullanılmaktadır.” dedi.

Uygulamadan son derece memnun olduklarını ifade eden kadın yolcular ise Başkan Ünlüce ve ekibine uygulama dolayısıyla teşekkür ederek, “Bir kadın olarak eve nasıl döneceğimi düşünmeden dışarı çıkabilmek çok büyük bir özgürlük. Daha önce bu uygulamadan haberim yoktu. O yüzden akşam saatlerinde dışarı çıkmak beni biraz tedirgin ediyordu. Bunu öğrendiğim için artık daha özgür bir şekilde dışarı çıkabileceğim. Birçok kentte olmayan bir uygulama olduğunu biliyorum. Çok gururlanıyorum belediyem adına. Kadınlar artık kendilerini daha güvende hissediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce’ye çok teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandılar.