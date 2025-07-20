Eskişehir Yarı Maratonu ve Spor Festivali bu yıl da ETi Lifalif ile binlerce sporseveri ağırlayacak.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, ETi Lifalif ana sponsorluğunda bu yıl 2-3 Ağustos tarihlerinde Eskişehir’in ikonik etkinlik mekanlarından Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı’nda düzenlenecek etkinlikte 2 bin koşucu ve binlerce Eskişehirli bir araya gelecek.

Bu yıl “Sporda Mutluluk Var” temasıyla düzenlenecek etkinlikte, sporun mutluluk veren gücü vurgulanacak ve daha çok bireyin sporla buluşmasına katkı sağlanacak. Ana sponsorluğunu ETi Lifalif’in üstlendiği festivalde TCL Electronics, Xiaomi, Nuh’un Ankara Makarnası ve Kalabak Su co-sponsor olarak yer alacak. Eker, MAC Fit, PT Academy ve Ingobio gibi markaların da desteklediği etkinlikte birçok spor aktivitesi ve eğlenceli oyun katılımcılarla buluşacak.

Bu yıl 6’ncısı düzenlenen ve koşuseverlerin her yıl heyecanla beklediği spor organizasyonları arasında yer alan ETi Lifalif Eskişehir Yarı Maratonu ve Spor Festivali’nde 21K koşusuna ek olarak 10K koşusu, Paralimpik koşusu ve şirketler koşusu düzenlenecek.

İki gün boyunca devam edecek etkinlik aynı zamanda spor ve iyi yaşam kültürünün toplumla buluşturulduğu bir dizi aktiviteye ev sahipliği yapacak. Etkinlikte aileler ve çocukların sporla buluşacağı unutulmaz deneyimler yaşayacağı bebek emekleme yarışması, çocuk koşusu ve birçok çocuk oyunu yer alacak. Bunun yanında alanda Yoga, Zumba, Pilates gibi aktivitelere ek olarak birçok spor aktivitesi ve oyun yer alacak.

ESKİŞEHİR’DE İYİLİK PEŞİNDE KOŞACAKLAR

ETi Lifalif 6. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu ve Spor Festivali aynı zamanda sosyal sorumluluk boyutuyla da öne çıkıyor.

Koşucular, etkinliğin sosyal sorumluluk partneri Adım Adım çatısı altındaki STK'ların projelerini inceleyip ipk.adimadim.org’da kendi bağış kampanyalarını oluşturarak, bağışçılarıyla birlikte adımlarını toplumsal faydaya dönüştürebilecek. Kampanyalara destek olmak isteyenler, 21 Temmuz – 18 Ağustos tarihleri arasında bağışta bulunabilecek.

2 Ağustos Cumartesi günü ise Türkiye Down Sendromu Derneği iş birliğinde özel bir farkındalık yürüyüşü gerçekleştirilecek. Tüm Eskişehirlilere açık olan yürüyüşte, Down sendromlu bireyler ve aileleri Sazova Parkı içindeki 1,5 kilometrelik parkurda farkındalık için yürüyecek.