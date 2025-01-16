Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursa İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Tuğgeneral İdris Tataroğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.BURSA (İGFA) - Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu’na yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Aydın, Osmangazi ilçesi ve Osmangazi Belediyesi’nin projeleri hakkında bilgiler verdi. Misafirperverliği için Tuğgeneral Tataroğlu’na teşekkür eden Başkan Aydın, Osmangazi Belediyesi olarak ihtiyaç duyulan her konuda Bursa İl Jandarma Komutanlığı’na destek vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Tuğgeneral İdris Tataroğlu da, Bursa ve Osmangazi’nin güvenliği için yapılacak olan çalışmalarda için işbirliği içerisinde olacaklarına vurgu yaptı.