SASKİ, Erenler’in 4 mahallesine kesintisiz içme suyu sağlayacak altyapı projesinde sona yaklaştı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Erenler’in 4 mahallesine kesintisiz içme suyu sağlayacak 25 milyon liralık altyapı projesinde sona geldi.Başlangıçta 10 bin metre olarak planlanan yeni içme suyu hattı 12 bin metreye çıkarıldı.

Kayalarreşitbey, Kayalarmemduhiye, Yazılı ve Ekinli mahallelerini kapsayan proje ile birlikte bölgede özellikle yaz aylarında yaşanan su sorunları güçlü altyapı sayesinde çözüme kavuşturuluyor. Yeni hat aynı zamanda su kayıplarının da önüne geçecek.

Çalışmalar yerinde incelendi

SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan, teknik ekiple birlikte hattın son bölümünde yürütülen faaliyetleri yerinde değerlendirdi. Genel Müdür Turan’a AK Parti Erenler İlçe Başkanı Ömer Barik, Meclis Üyesi Erdal Köse ve Şaban Süleyman eşlik etti.

Ana hattın tamamlanmasına son 500 metre

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Turan, “Erenler’in 4 mahallesini kapsayan 12 bin metrelik yeni içme suyu hattımızın son 500 metresi kaldı.Sahada devam eden özverili çalışmalarımız sayesinde projeyi iş takviminden önce bitirmeyi hedefliyoruz. Kurumumuzun kaynaklarını en iyi şekilde değerlendiriyor ve yatırımlarımızı öz kaynaklarımızla yapıyoruz.Tamamen öz kaynaklarla hayata geçirdiğimiz projenin ana hat imalatıtamamlanmasıyla birlikte depo ve abone bağlantılarını yaparakbölgeye güçlü altyapı ağı kazandırmış olacağız” ifadelerini kullandı.